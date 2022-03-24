Изменились правила соцнайма

Галина Сергеевна

Костромичева.

начали действовать новые правила пользования жилыми помещениями

есть некоторые существенные изменения

— С 1 марта 2022 года(Приказ Минстроя от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»).Новый документ содержит фактически все прежние положения по пользованию жилыми помещениями, но для некоторых категорий граждан все жеТак, наниматели жилья по соцнайму согласно п. 6 Приказа, обязуются немедленно принимать возможные меры по устранению обнаруженных неисправностей жилого помещения и сообщать о случившемся наймодателю.