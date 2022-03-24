Общество 24.03.2022 в 14:40
Изменились правила соцнайма
Начали действовать новые правила пользования жилыми помещениями
Текст: Номер один
«Я не приватизировала квартиру и являюсь нанимателем по соцнайму, слышала о каких-то изменениях в правилах пользования квартирой. Расскажите, пожалуйста».
Галина Сергеевна Костромичева.
— С 1 марта 2022 года начали действовать новые правила пользования жилыми помещениями (Приказ Минстроя от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»).
Новый документ содержит фактически все прежние положения по пользованию жилыми помещениями, но для некоторых категорий граждан все же есть некоторые существенные изменения.
Так, наниматели жилья по соцнайму согласно п. 6 Приказа, обязуются немедленно принимать возможные меры по устранению обнаруженных неисправностей жилого помещения и сообщать о случившемся наймодателю.
Галина Сергеевна Костромичева.
— С 1 марта 2022 года начали действовать новые правила пользования жилыми помещениями (Приказ Минстроя от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»).
Новый документ содержит фактически все прежние положения по пользованию жилыми помещениями, но для некоторых категорий граждан все же есть некоторые существенные изменения.
Так, наниматели жилья по соцнайму согласно п. 6 Приказа, обязуются немедленно принимать возможные меры по устранению обнаруженных неисправностей жилого помещения и сообщать о случившемся наймодателю.
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