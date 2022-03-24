Общество 24.03.2022 в 14:57

В Улан-Удэ из-за санкций уменьшилось количество маршрутчиков

Кризис в сфере общественного транспорта столицы продолжается
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Текст: Владимир Пашинюк
В Улан-Удэ из-за санкций уменьшилось количество маршрутчиков
О сложном положении перевозчиков Улан-Удэ, работающих в сфере общественного транспорта, на вчерашней сессии горсовета рассказал председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Сергей Бурдиков.

- Нынешние условия уже сказываются негативно на работе общественного транспорта. Удорожание обслуживания автобусов приводит к тому, что у нас усиливается отток частных перевозчиков. Нам очень важно найти возможность поддержки перевозчиков независимо от форм собственности, - обратился он к мэру города Игорю Шутенкову, выступившему перед депутатами с отчетом о работе за прошлый год.

Напомним, отток перевозчиков начался еще в 2020 году, когда из-за ковидных ограничений сильно снизился пассажиропоток. Тогда власти Бурятии выделяли деньги из бюджета на поддержку представителей этой отрасли, чтобы избежать транспортного коллапса.

Новые экономические условия, в которых оказался сегодня Улан-Удэ, также сильно повлияли на эту сферу.

Кроме прочего, Сергей Бурдиков предложил продолжить работу и в части создания инфраструктуры для общественного транспорта, чтобы создать для пассажиров более комфортные условия.

- В первую очередь это усиление парка муниципального транспорта. Это и создание транспортной инфраструктуры, и обеспечение приоритета движения общественного транспорта, и ремонт трамвайных путей, которые сейчас, к сожалению, не везде обеспечивают надежность движения. Это создание удобства для пассажиров, в том числе – обеспечение всех остановочных пунктов павильонами, потому что многие остановки не прикрыты от дождя и снега, - говорил он. - Общественный транспорт – это кровь города, которая бежит по его жилам. И мы должны делать все, чтобы этот кровоток нигде не прекращался.

Игорь Шутенков ответил на это, что все предложения «принимаются полностью».

Фото: «Номер один»
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