Общество 24.03.2022 в 15:29

Мастер-план развития Улан-Удэ представят на Восточном экономическом форуме

В нем будут отражены приоритетные направления развития города
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Текст: Константин Воронов
Мастер-план развития Улан-Удэ представят на Восточном экономическом форуме
В столице Бурятии приступили к разработке мастер-плана, который станет основой для формирования стратегических документов города. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков на итоговом совещании по результатам деятельности администрации Улан-Удэ.

Соглашение о разработке мастер-плана агломерации Улан-Удэ с Фондом ДОМ.РФ заключено в соответствии с поручением президента РФ и правительством Бурятии. В настоящее время Фонд ДОМ.РФ определяет исполнителя.

– Сегодня нам необходимо понимание, в какую сторону мы двигаемся, что будет представлять наш город в будущем и какое место он будет занимать в экономике страны через 10, 20 или 30 лет. Сформировать такое видение перспективного развития с учетом мнения всех заинтересованных сторон: представителей бизнеса, общественности, органов местного самоуправления и государственной власти, поможет мастер-план, - рассказал Игорь Шутенков.

Напомним, перечень поручений президента России, среди которых - разработка мастер-плана развития Улан-Удэ, был сформирован по итогам Восточного экономического форума-2021. В мастер-плане должны быть отражены приоритетные направления развития города и всех отраслей экономики.

- Невозможно проводить реновацию городов без позиции их жителей. Главам регионов, мэрам требуется организовать эту работу. Жители должны принять участие в создании концепции реновации Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов. Мастер-планы должны сверяться с мнением дальневосточников и подтверждаться источниками финансирования. Об этом говорил на форуме Владимир Владимирович Путин. Только тогда это будет собранный план, - сказал ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На первом этапе формирования мастер-плана будет проведен комплексный анализ социально-экономического развития города, а также сформулирована концепция видения перспективного развития города на основе анализа. Затем будет составлен перечень ключевых проектов развития с обоснованием социальной и экономической целесообразности.

В разработку мастер-плана войдут действующие проекты и направления развития города. В том числе, проект «Инфраструктурное развитие центра Улан-Удэ», «Чистый воздух», развитие ТОР «Бурятия», проект по формированию туристско-рекреационного кластера.

Концептуальный план развития города должен быть подготовлен к 1 августа этого года и презентован руководству страны на Восточном экономическом форуме-2022.

Фото: «Номер один»
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