Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Монголией

Федеральный оперативный штаб по коронавирусной инфекции принял решение о снятии с 30 марта ограничений на выезд и въезд граждан России и иностранцев через сухопутные участки границы с Казахстаном и Монголией. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства России.Напомним, ранее жители Бурятии могли попасть в соседнее государство только воздушным транспортом после возобновления в декабре прошлого года авиарейса Улан-Удэ - Улан-Батор.Фото: «Номер один»