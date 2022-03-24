Общество 24.03.2022 в 15:56
Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Монголией
Ограничения на пересечение границы перестанут действовать с 30 марта
Текст: Константин Воронов
Федеральный оперативный штаб по коронавирусной инфекции принял решение о снятии с 30 марта ограничений на выезд и въезд граждан России и иностранцев через сухопутные участки границы с Казахстаном и Монголией. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства России.
Напомним, ранее жители Бурятии могли попасть в соседнее государство только воздушным транспортом после возобновления в декабре прошлого года авиарейса Улан-Удэ - Улан-Батор.
Фото: «Номер один»
Напомним, ранее жители Бурятии могли попасть в соседнее государство только воздушным транспортом после возобновления в декабре прошлого года авиарейса Улан-Удэ - Улан-Батор.
Фото: «Номер один»
ТегиМонголия