Общество 24.03.2022 в 15:56

Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Монголией

Ограничения на пересечение границы перестанут действовать с 30 марта
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Текст: Константин Воронов
Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Монголией
Федеральный оперативный штаб по коронавирусной инфекции принял решение о снятии с 30 марта ограничений на выезд и въезд граждан России и иностранцев через сухопутные участки границы с Казахстаном и Монголией. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства России.

Напомним, ранее жители Бурятии могли попасть в соседнее государство только воздушным транспортом после возобновления в декабре прошлого года авиарейса Улан-Удэ - Улан-Батор.

Фото: «Номер один»
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