Общество 25.03.2022 в 06:00

В Бурятии обсуждается введение «картофельной повинности»

Вопрос продовольственного обеспечения региона стал как никогда актуальным
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии обсуждается введение «картофельной повинности»
После введения западных санкций и роста курса доллара вопросы продовольственного обеспечения региона стали как никогда более актуальными. Особенно это касается «второго хлеба» - картошки, цена которой за год выросла в два раза. В Бурятии даже появились предложения вернуться к прежним, советским методам введения обязательных сельхозработ - массовой посадке картофеля на полях.

Напомним, что использование фактически бесплатного труда рабочих, студентов и школьников на сезонных сельхозработах было распространенной практикой во времена СССР. Они начинались для горожан еще в школе. Затем «студенческая» картошка, а далее выезды работников предприятий в «подшефные» колхозы. С внедрением рыночных отношений в 1992 году эта тема ушла в прошлое.

Между тем сегодня внешние факторы начали работать в обратную сторону, в пользу расширения в Бурятии картофельных полей. Во-первых, картофель становится «золотым», ведь часть его поступает в республику из Азербайджана, Белоруссии и Египта, то есть закупается за дорожающую валюту. Во-вторых, в условиях резкого подорожания круп, прежде всего гречки и риса, потребители будут увеличивать в рационе долю картошки. Это не означает, что возникнет дефицит картошки, но ее цена начнет расти большими темпами.

Не случайно в республике появились предложения возобновить массовую посадку картофеля. И как вариант - использование сезонных рабочих в виде студентов и работников крупных предприятий.

- В этом нет ничего удивительного, после начала спецоперации на Украине западные страны объявили нам экономическую войну, и, чтобы выжить, придется перейти на мобилизационную экономику, - отмечает улан-удэнский экономический эксперт Алексей Кушнер. - И методы плановой экономики времен СССР могут быть применены в этот период для увеличения посевных площадей.

Член Общественной палаты РБ Татьяна Думнова отмечает, что к вопросу массовой посадки картошки следует подходить комплексно.

- Со стороны региона необходима максимальная помощь садоводам, СНТ, селянам по обеспечению их качественным семенным материалом, консультационная помощь. А органы местного самоуправления в этот период должны оставить  бюрократические проволочки, выделяя землю для массовой посадки сельхозкультур, в том числе жителям Улан-Удэ.

По словам эксперта, программы по обеспечению собственным продовольствием республики не выполняются, порядка 70% продуктов завозится из других регионов. Как считает Татьяна Думнова, необходимы перемены.

- В Бурятии около 88% картофеля выращивается личными подсобными хозяйствами, лишь 12% - крестьянско-фермерскими хозяйствами, - отмечает Думнова. - При таком раскладе частному сектору господдержка практически не оказывается, а миллиард рублей в основном идет на определенный круг сельхозпроизводителей. В нынешних условиях назрели перемены.

Председатель комитета по экономической политике Хурала, известный картофелевод Анатолий Кушнарев полагает, что не все, что ранее применялось в СССР, надо копировать.

- Времена сегодня не те, чтобы так массово засевать поля картошкой с использованием труда студентов, но я полагаю, что весной 2022 в Бурятии объемы ее посадки значительно увеличатся, в основном на дачах и приусадебных участках, - сообщил он. — Это связано с тем, что выращивание собственного урожая овощей в связи с высокой инфляцией становится выгодным. Однако урожай на 40% зависит от качественного семенного материала, а вот здесь как раз проблемы, ведь в Бурятии  в основном используются для посадки нездоровые и пораженные вредителями клубни. А семена завозятся из других регионов.

При этом цены «кусаются». Уже сегодня в республике пакет семенной картошки из 20 клубней стоит 200 рублей, причем с тенденцией к увеличению. По словам депутата, в Бурятии назрело принятие правительственной программы «Картофель» с прописанными в ней стимулирующими мерами для выращивания семенного картофеля и овощей. Тогда Бурятия со временем превратится в картофельную республику, благо песчаные почвы и  рост числа дождей позволяют более прибыльно заниматься хотя бы этим видом импортозамещения.

Фото: «Номер один»
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