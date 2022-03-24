Общество 24.03.2022 в 16:33
Минфин Монголии: «Беспрепятственно производятся платежи за топливо, импортируемое из России»
Кабинет министров Монголии обсуждал влияние событий в России и Украине на экономику страны
Текст: Номер один
Экономические меры крупных государств по отношению России оказывают прямое и косвенное влияние на экономику нашей страны. Однако нет никаких проблем с импортом или платежами за топливо. Об этом заявил министр финансов Монголии Болдын Жавхлан, сообщает МОНЦАМЭ.
«Российская сторона сообщила, что не будет никаких изменений в поставке. Кроме того, мы своевременно производим платежи», - уточнил он.
«Нам необходимо в ближайший срок реализовать политику по защите валютных резервов и поддержке экспорта. Низок объем роялти из-за ограниченного экспорта основной нашей продукции. Поэтому принято решение о выдаче компании «Эрдэнэс Таван толгой» разрешения на добычу, погрузку и дальние перевозки продукции с 1 апреля. С распространением коронавируса вблизи погранпункта Цагаан хад там скопилось 12 миллионов тонн угля. В результате поэтапной его отгрузки с июля прошлого года сегодня осталось 5,4 млн тонн. Также решено начать международные перевозки, соответственно китайская сторона будет проинформирована об этом, и этот вопрос будет согласован», - рассказал Б. Жавхлан.
Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг возглавляет рабочую группу по снижению возможного негативного влияния событий в России и Украине на экономику страны. Сейчас 75% ввозимой из России продукции занимает топливо. Кабинет министров обсуждал влияние событий в России и Украине на экономику Монголии на вчерашнем заседании.
Фото: montsame.mn
«Российская сторона сообщила, что не будет никаких изменений в поставке. Кроме того, мы своевременно производим платежи», - уточнил он.
«Нам необходимо в ближайший срок реализовать политику по защите валютных резервов и поддержке экспорта. Низок объем роялти из-за ограниченного экспорта основной нашей продукции. Поэтому принято решение о выдаче компании «Эрдэнэс Таван толгой» разрешения на добычу, погрузку и дальние перевозки продукции с 1 апреля. С распространением коронавируса вблизи погранпункта Цагаан хад там скопилось 12 миллионов тонн угля. В результате поэтапной его отгрузки с июля прошлого года сегодня осталось 5,4 млн тонн. Также решено начать международные перевозки, соответственно китайская сторона будет проинформирована об этом, и этот вопрос будет согласован», - рассказал Б. Жавхлан.
Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг возглавляет рабочую группу по снижению возможного негативного влияния событий в России и Украине на экономику страны. Сейчас 75% ввозимой из России продукции занимает топливо. Кабинет министров обсуждал влияние событий в России и Украине на экономику Монголии на вчерашнем заседании.
Фото: montsame.mn