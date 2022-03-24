В Бурятии в январе заметно упала реальная зарплата

Реальная зарплата работников организаций Бурятии, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2022 года соответствовала 72,3 % к уровню декабря 2021 года и 95,5 % к уровню января 2021 года, сообщил Бурятстат.Среднемесячная зарплата работников по полному кругу организаций республики, по предварительной оценке, составила 44 266,8 руб и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,5 %.Наиболее высокий размер заработной платы 87,9 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в два раза.Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 50,4 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 45 %).Фото: «Номер один»