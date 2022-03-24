Общество 24.03.2022 в 17:25
Жители Улан-Удэ могут сообщать о завышении цен на «горячую линию»
Вся информация будет перенаправляться в антимонопольную службу и в прокуратору Бурятии
Текст: Номер один
Федеральная антимонопольная служба России проводит сбор информации с целью мониторинга ценовой ситуации на социально значимых товарных рынках. Полученные сведения будут использоваться для выявления и пресечения необоснованного роста цен, сообщает Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Сообщить о росте цен можно:
- на сайте https://fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-po-cenam
- по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 22-12-63
Также сообщить о росте цен можно по телефонам «горячей линии»:
- министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии - 44- 25-57, 44-38-30, 44-40-48;
- администрации Улан-Удэ – 44-29-02, 44-29-12, 21-36-80.
Все сообщения будут перенаправляться в антимонопольную службу и прокуратору Бурятии.
Фото: ulan-ude-info.ru
Сообщить о росте цен можно:
- на сайте https://fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-po-cenam
- по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 22-12-63
Также сообщить о росте цен можно по телефонам «горячей линии»:
- министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии - 44- 25-57, 44-38-30, 44-40-48;
- администрации Улан-Удэ – 44-29-02, 44-29-12, 21-36-80.
Все сообщения будут перенаправляться в антимонопольную службу и прокуратору Бурятии.
Фото: ulan-ude-info.ru
Тегицены рост горячая линия