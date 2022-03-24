Общество 24.03.2022 в 17:25

Жители Улан-Удэ могут сообщать о завышении цен на «горячую линию»

Вся информация будет перенаправляться в антимонопольную службу и в прокуратору Бурятии

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Жители Улан-Удэ могут сообщать о завышении цен на «горячую линию»
Федеральная антимонопольная служба России проводит сбор информации с целью мониторинга ценовой ситуации на социально значимых товарных рынках. Полученные сведения будут использоваться для выявления и пресечения необоснованного роста цен, сообщает Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

Сообщить о росте цен можно:

- на сайте https://fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-po-cenam
- по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 22-12-63

Также сообщить о росте цен можно по телефонам «горячей линии»:

- министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии - 44- 25-57, 44-38-30, 44-40-48;
- администрации Улан-Удэ – 44-29-02, 44-29-12, 21-36-80.

Все сообщения будут перенаправляться в антимонопольную службу и прокуратору Бурятии.

Фото: ulan-ude-info.ru
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