В Улан-Удэ ищут несовершеннолетнего юношу

В столице Бурятии сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Юрия Игумнова, который 21 марта ушел из дома по ул. Испытателей (Улан-Удэ), и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили в республиканском МВД.Приметы: европейской внешности, рост 182 см, среднего телосложения.Был одет: черные вязаная шапка, куртка, кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-914-052-71-25, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии