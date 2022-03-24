Общество 24.03.2022 в 18:32

В Улан-Удэ ищут несовершеннолетнего юношу

Юрий Игумнов 21 марта ушел из дома по ул. Испытателей и не вернулся
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В Улан-Удэ ищут несовершеннолетнего юношу
В столице Бурятии сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Юрия Игумнова, который 21 марта ушел из дома по ул. Испытателей (Улан-Удэ), и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили в республиканском МВД.

Приметы: европейской внешности, рост 182 см, среднего телосложения.

Был одет: черные вязаная шапка, куртка, кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-914-052-71-25, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии

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