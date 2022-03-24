Общество 24.03.2022 в 18:32
В Улан-Удэ ищут несовершеннолетнего юношу
Юрий Игумнов 21 марта ушел из дома по ул. Испытателей и не вернулся
Текст: Номер один
В столице Бурятии сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Юрия Игумнова, который 21 марта ушел из дома по ул. Испытателей (Улан-Удэ), и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили в республиканском МВД.
Приметы: европейской внешности, рост 182 см, среднего телосложения.
Был одет: черные вязаная шапка, куртка, кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-914-052-71-25, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Приметы: европейской внешности, рост 182 см, среднего телосложения.
Был одет: черные вязаная шапка, куртка, кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-914-052-71-25, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии