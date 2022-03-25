Общество 25.03.2022 в 08:28

Путин: Ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам сохранятся

Ставка по льготной ипотеке вырастет с 7% до 12%
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Текст: Константин Воронов
Путин: Ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам сохранятся
Президент России Владимир Путин заявил о сохранении ставок по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам.

- Если посчитать рыночную ставку, то, конечно, она заметно выросла — в среднем она должна была бы составить около 20% и больше. Мы принципиально сохраним неизменными ставки по нашим специальным ипотечным программам: по семейной ипотеке — 6%, по сельской ипотеке — 3%, и дальневосточной — 2%», - сказал Путин.

Кроме того, ставку по льготной ипотеке предлагается поднять с 7% до 12%. Президент заявил, что и такая ставка будет в два раза ниже реальной ипотеки.

Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, крупнейшие российские банки продолжают выдавать кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» на льготных условиях. Процентная ставка по программе - 2% годовых, однако в ряде случаев не превышает 0,1% годовых. Например, ипотека на таких беспрецедентных условиях доступна зарплатным клиентам Сбера и клиентам банка ВТБ - в случае, если заемщики соответствуют критериям, предъявляемым к участникам программы.

- «Дальневосточная ипотека» позволяет приобрести жильё в кредит по низкой ставке, поэтому для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Бурятии, к которым относятся города Гусиноозерск, Северобайкальск, Закаменск, поселки Селенгинск и Каменск, а также село Усть-Кяхта, это уникальная возможность решить жилищный вопрос. Ежегодно спрос на данную программу в Сбербанке показывает стабильность. Например, в 2021 году жители республики приобрели 553 квартиры в новостройках, и 516 - на вторичном рынке. В 2020 году 730 квартир в новостройках, и готового жилья – 360. С начала 2022 года уже 357 жителей республики воспользовались предложением «Дальневосточная ипотека» от Сбербанка и улучшили жилищные условия, - сообщил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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