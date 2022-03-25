Общество 25.03.2022 в 08:51

Бурятия готова запустить в Монголию три автобуса в сутки

Стоимость билета может превысить 2000 рублей
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Текст: Дмитрий Родионов
Бурятия готова запустить в Монголию три автобуса в сутки
Как уже сообщалось, Россия сняла противоэпидемические ограничения на перемещение через сухопутную границу с Монголией и с 30 марта пассажирские перевозки на международном автомобильном пункте пропуска «Алтан-Булак» будут возобновлены. Как стало известно «Номер один», в Бурятии обсуждается возможность запуска трех официальных международных автобусов большой вместимости в сутки. С монгольской стороны может быть запущено такое же количество официальных автобусов.

- Обсуждается стоимость билета в одну сторону в размере 2000 рублей, - сообщил владелец улан-удэнского  автобуса Игорь, который до пандемии  осуществлял перевозки по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор. - Могу сказать, что цена невысока, поскольку до Иркутска билет стоит 1200, а здесь необходимо еще пересечь границу и по расстоянию гораздо дальше перевозка.

Тем не менее, даже если стоимость поездки составит и большую сумму, число желающих съездить в Монголию на автобусе будет значительным.

- Люди засиделись в пандемию, а на фоне спецоперации на Украине из-за закрытия границ и прекращения авиационного сообщения Монголия остается одной из немногих открытых для наших туристов стран, - отмечают участники рынка. - Мы прогнозируем очень высокий спрос.

Однако сдерживать поездки будет ослабление рубля к монгольскому тугрику, который подешевел в марте. И сегодня колеблется в диапазоне 27-32 тугрика за один российский рубль.

Фото: «Номер один»
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