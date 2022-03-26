«Батарейку» в Улан-Удэ затопит фекалиями?

В прошлом году жители микрорайона Батарейка в Улан-Удэ столкнулись с пренеприятным коммунальным инцидентом. Из-за ливня вышел из строя напорный коллектор и участки горожан затопило сточными водами. Подобная ситуация может повториться, уверены в прокуратуре. Чтобы ее избежать, «Водоканалу» придется в ближайшие несколько лет провести масштабный ремонт. Но где взять на это деньги, пока непонятно.Период многоводья, наступивший в Бурятии, чреват множеством проблем. Помимо подтоплений, от которых в прошлом году страдали жители Улан-Удэ и районов республики, под ударом оказались и коммунальные сети. Причина проста: их высокий износ и почтенный возраст.В прошлом году часть улан-удэнцев уже испытали на себе последствия подобного бедствия, когда из-за ливня их участки затопило сточными водами. После этого прокуратура взялась проверять состояние сетей и выяснила, что дело плохо. Выводы проверяющих стали основанием для обращения в суд.Спор длился несколько месяцев и закончился лишь недавно в Верховном суде Бурятии. Прокурор обвинял МУП «Водоканал» в «несоблюдении норм действующего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, могущем привести к возникновению чрезвычайной ситуации в районе, нарушению конституционных прав граждан на достойную жизнь, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, а также жилищных прав граждан». Коммунальщики, конечно, сопротивлялись, упирая на то, что предлагаемые прокурором сроки для проведения ремонта слишком уж короткие.Оспаривать же факт того, что сети дышат на ладан, в суде было бесполезно. Ведь коммунальщики сами, еще во время проведения проверки, предоставили прокурору всю информацию об их состоянии. Так, суд сослался на письмо за подписью директора «Водоканала» Андрея Сухорукова, в котором прописаны наименования коллекторов, сведения об их протяженности и годах ввода в эксплуатацию.

«При таких обстоятельствах у прокурора, а затем и суда не было оснований сомневаться в достоверности сведений о необходимости капитального ремонта, привлекать каких-либо иных независимых экспертов или специалистов, проводить инструментальные замеры и пр.», - пришли к выводу судьи.



Но на всякий случай рассмотрели еще целый ряд документов, как акты комиссионного обследования канализационных коллекторов, акты устранения аварийных ситуаций и официальную переписку между «Водоканалом» и чиновниками. Особое внимание уделили одной из служебных записок, в которой значится, что все спорные коллекторы подвергались техническому аудиту, показавшему высокий износ трубопроводов, от 95 до 98%. То есть малейших сомнений в том, что капремонт срочно необходим, не осталось.«Так, например, в письме от 07 сентября 2021 года за подписью и. о. директора МУП «Водоканал» А. Г. Сухорукова в адрес председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по состоянию канализационного коллектора № 29 указано, что его эксплуатация осуществляется с 1979 года. То есть фактически 42 года, при эксплуатационном сроке службы стальных трубопроводов в агрессивной среде 20 - 25 лет. Износ трубопровода, по данным технического аудита, - 95%, капитальный ремонт за весь период эксплуатации не производился. В случае возникновения аварийной ситуации на правой нитке коллектора возникнет чрезвычайная ситуация с выходом сточных вод Октябрьского района города Улан-Удэ, под угрозу подтопления сточными водами попадает микрорайон Батарейка».Кроме того, в суде вспомнили прошлогоднюю историю с фекальным потопом.

«Факты аварий на одном из коллекторов с тяжелыми последствиями для жителей города, в совокупности с иными доказательствами, подтверждают обоснованность заявленных исковых требований», - говорится в решении суда.



Другие доводы «Водоканала» тоже не впечатлили судей. Например, провалилась попытка доказать, что на ремонт сетей у предприятия нет денег.«Сторона ответчика не лишена возможности получить финансовую поддержку Республики Бурятия в решении возникших вопросов аварийного состояния коллекторов, эксплуатируемых МУП «Водоканал», о чем свидетельствует переписка между КГХ администрации Улан-Удэ и министерством строительства и модернизации ЖКХ РБ о финансировании бюджетной заявки», - пишет суд.Также представитель муниципального предприятия заявил, что капитальный ремонт в некоторых местах провести невозможно, ведь «отдельные участки коллекторов проходят под многоквартирными домами, по дну реки, под железнодорожными путями».

«Однако эти обстоятельства сами по себе не означают невозможность проведения ремонтных работ при их очевидной необходимости», - показывали свою непреклонность судьи.



В итоге вердикт однозначен: самый проблемный коллектор протяженностью 1830 метров «Водоканал» обязан отремонтировать в течение ближайших полутора лет. Еще два коллектора (1801 метр и 6938 метров) – в течение трех лет.Такая настойчивость прокурора и непреклонность суда появились не на пустом месте. Ведь последствия подобных аварий это не просто неприятный запах и дискомфорт жителей. Речь идет о серьезной экологической опасности с далеко идущими последствиями и серьезными затратами из бюджета на восстановление.Возьмем в пример прошлогоднюю аварию на той же Батарейке. Чтобы ликвидировать ее последствия, «Водоканал» вынужден был вывозить десятки, а то и сотни тонн грунта с территории, пораженной сточными водами. А перед этим проводить первичную дезинфекцию.«Грубая дезинфекция нужна для того, чтобы обезвредить почву и организмы, попавшие в нее вместе со сточной водой. Эта процедура проводится для улучшения микробиологических показателей почвы. После дезинфекции земля может быть пригодна для растениеводства», – говорил тогда Алдар Бадмаев, заведующий отделением дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии.Площадь участка, попавшего под дезинфекцию гипохлоритом кальция, - около 24 тыс. квадратных метров. Предприятие расчистило 27 дворов, еще в трех домах была проделана уборка и расчистка пострадавших участков с полным снятием грунта.При этом 120 тонн чистого грунта «Водоканал» распределил по пострадавшим дворам. Центр гигиены и эпидемиологии также отобрал почву с пострадавшего участка для бактериологических и паразитических исследований.Помимо почвы, под угрозу попадает и питьевая вода. Так, в прошлом году после аварии «Водоканал» не рекомендовал жителям Батарейки использовать воду из частных скважин в питьевых и хозяйственных целях. И регулярно проверял ее в специальной лаборатории.

«Если на водоколонках наблюдаются устойчивые стабильные показатели пригодности воды в пищу, то со скважинами дела обстоят намного серьезней. Какие-либо документы на скважины у жителей микрорайона пострадавшего участка отсутствуют, и сказать о качестве воды, которая была до момента произошедшей технологической аварии, сложно. В любом случае вода из этих скважин изначально носила статус технической, фактически непригодной для питья», - пыталась сгладить ситуацию Галина Доржиева, начальник лаборатории «Водоканала».



Таким образом, Батарейка сегодня «сидит» на «фекальной бомбе». И очередной ливень может спровоцировать еще одну, не менее масштабную аварию. Причем сколько на самом деле таких потенциально опасных участков по всему Улан-Удэ, неизвестно.Станислав Сергеев, «Номер один».