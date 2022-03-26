Общество 26.03.2022 в 08:00

Бурятия ждет посадок

Будет ли в кризис республика обеспечена собственными овощами?
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Текст: Лариса Ситник
Бурятия ждет посадок
Предприятия сферы агропромышленного комплекса в республике готовятся к посевным работам. Несмотря на санкции, серьезных проблем для отрасли в этом году возникнуть не должно: закуп минеральных удобрений идет по плану, поставка семян овощных из-за рубежа предполагается в срок. Однако означает ли это, что в Бурятии получат хороший урожай, ведь площади под посадку увеличатся ненамного.

«Картофельная лихорадка»

Вопрос о самообеспечении республики собственными овощами всегда стоял остро: у нас не хватает современной техники, овощехранилищ, а также и слишком мало   желающих заниматься «огородничеством» в промышленных масштабах. Отсюда и цены: капуста перевалила за 80 рублей за килограмм, картофель продают по 2200 за мешок, свеклу - по 70 рублей и пр. В преддверии старта полевых работ мы решили узнать у республиканского минсельхоза о том, сколько овощей в Бурятии планируется посадить. 

Как выяснилось, существенной прибавки засаженных гектаров можно не ждать – по прогнозам, площади под посевы увеличатся на 7%. 

 По данным муниципальных образований, в 2022 году в хозяйствах всех категорий картофель планируется высадить на площади 8715 га (107,1 % к 2021 году), овощи открытого грунта - на площади 1365 га (107,4 % к 2021 году). Свеклу высадят на площади 219 га, морковь – на 320 га, капусту – на 507 га, лук – на 64 га. Окончательные значения по посевным площадям будут известны по факту проведенных работ,  отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Отметим, что сажают в Бурятии не только российские семена, но и зарубежные. Сообщается, что сбоев в поставках сельскохозяйственных культур зарубежного производства не ожидается.  На сегодняшний день хозяйства заключили договоры поставок, оплата произведена. Семена   доставят в оговоренные сроки,  говорят в минсельхозе.

Вместе с тем планируемых под посадку площадей явно недостаточно. В соседнем Забайкалье, где проживает чуть более миллиона человек, в минувшем году сажали 15 тыс. га картофеля.  К тому же, если верить прогнозам, Бурятию вновь ожидает дождливое лето, что также повлияет на стоимость второго хлеба - обильные осадки приведут к росту затрат на сбор, обработку и хранение овощей. 

Не ожидается в ближайшее время и запуск новых круглогодичных теплиц, которые помогли бы снизить цены на томаты и огурцы зимой.  Сейчас в Бурятии работает всего три теплицы, при этом круглогодичная из них всего одна – это «Дары Тугнуя» в Мухоршибирском районе. Две промышленные теплицы работают в Гусиноозерске – это КФХ Арутюнян и ООО «Гаг». Однако свою продукцию на рынок они начинают поставлять только в апреле. 

Сейчас на полках магазинов представлены огурцы и помидоры из Новосибирска и Китая. Стоимость томатов достигает 500 рублей за килограмм.

Удобрят по плану

Что касается удобрений и средств защиты растений, необходимых компонентов для высокого урожая, то с ними, как заверили нас в минсельхозе, проблем не будет. 

 В настоящее время фермеры закупают минеральные удобрения. Их в республику поставляют согласно плану, так что сельхозтоваропроизводители на сезонные работы удобрениями обеспечены. Из закупаемых минеральных удобрений основную долю занимает аммиачная селитра, также приобретают сложные удобрения, такие как азофоска, диаммофоска, калимаг и др. Все производители  - российские,  рассказывают в республиканском минсельхозе.

Основными поставщиками минеральных удобрений в Бурятию являются АО СДС «Азот» и ПАО «ФосАгро». Сельхозпроизводители приобретают товар напрямую у производителей, а также у дистрибьютеров, находящихся в Улан-Удэ: это ООО «Бурятагроснаб» и ООО «Агро Технология».

Очевидно, что фермерам республики только и остается уповать на отечественные удобрения. Испытать зарубежные они уже не смогут, так как цены на комплексные итальянские и голландские удобрения выросли на 30 - 40%. То же самое касается и средств защиты растений.

 Средства защиты растений крупными хозяйствами закуплены в необходимом объеме. Их приобретают у компаний, реализующих продукцию на российском рынке, таких как «Щелково Агрохим», «Август», «Сингента» и др.,  сообщили «Номер один» в аграрном ведомстве.

Что касается обеспеченности техникой, зависимость аграриев от поставок импортной техники составляет порядка 7%, в основном это также картофелеводческие и овощеводческие хозяйства. Замена импортной техники на российские и белорусские аналоги пока не требуется.

Обещают поддержку

Для фермеров, занимающихся картофелеводством и овощеводством, в Бурятии предусмотрен  ряд мер господдержки. 

Это субсидия на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. А также субсидии на долгосрочную перспективу: по подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»; на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения,  сообщают в минсельхозе.

Однако насколько эффективно используются эти субсидии? Глава бурятского «Россельхозцентра» Намжил Мардваев еще два года назад сообщал о том, что эффективность использования государственных субсидий аграриями Бурятии в шесть раз ниже, чем в краснодарских совхозах. 

Предприниматель Александр Мельников, занимающийся производством муки, рассказал «Номер один», как в одном из банков ему отказали в выдаче льготного кредита. 

«У меня, как у сельхозпроизводителя, открыта кредитная линия под 7% годовых. Недавно  хотел взять деньги на закупку пшеницы, написал менеджеру. Примерно неделю они молчали, а потом ответили, что могут дать только коммерческий кредит»

- сказал бизнесмен.

Неясной остается ситуация с ГСМ - в то время, когда цена на бензин падала по всей стране, в Бурятии стоимость горючего осталась на прежнем уровне. 

Как видно, проблем у фермеров немало. Даже если удастся вырастить хороший урожай, хранить его будет негде - строительство овощехранилищ обходится дорого. Пpoблeмa xpaнeния oвoщeй в республике cтoит ocтpo yжe нecкoлькo лeт.

Лариса Ситник, «Номер один».
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продовольствие

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