В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 150

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 133 850. Это на 143 больше, чем было в четверг. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 269). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 956 человек, трое - за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 133 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получает лечение 370 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией 231. За предыдущие сутки госпитализировано 34 пациента.В отделениях реанимации находится 61 пациент (из них старше 65 лет – 41), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 458 коек: занято – 370, свободно – 88 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 946 человек.Выздоровели от коронавируса – 115 019 (+1011) человек, дополнительно снято с наблюдения - 361.В республике всего первично привиты от коронавируса 497 800 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 213 человек (65,6 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 152 894 человека, завершили 138 697.Фото: pixabay.com