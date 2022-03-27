Побег из дома: с чем столкнулись бурятские мигранты за границей

«Мы - большая семья, пять человек: муж, жена и трое детей. На бедность не жаловались и в Улан-Удэ. Большой дом, две машины, много путешествовали по Европе, Азии. Дети учились в хорошей школе, младшую поставили на очередь в садик. Но мы только и делали, что зарабатывали деньги. Работа, дом - и все. Утром, когда уходим, - еще темно, возвращаемся вечером - уже темно. Если гулять, то с детьми по выходным, причем без особого желания»



«Вчера ночью появился пост в группе «Русские в Анталье» следующего содержания: «Семья из Украины снимет квартиру в районе, где нет россиян». Хотя россиян нет сейчас разве что на Луне и на Марсе. В другом посте люди спрашивают про бесплатное обучение в частных местных школах для беженцев, кто-то жилье пытается найти дешево. Один из комментирующих резонно заметил, что бежать в туристическую страну, еще и накануне сезона, несколько странный выбор. Это касается и россиян. В Турции сейчас дорого. Квартиры все сданы, и не за копейки» - говорит Анна.

«Переводим друг другу деньги, на машине отвозим людей в дальние банкоматы, что-то кто-то меняет в РФ удаленно. Вчера турецкий Гаранти банк оформлял всем, у кого вид на жительство, свои карты. При этом не требовали класть деньги на счет. Сегодня уже не знаю, работает это или нет» - делится девушка.

«Самое бомбическое подорожание - электричество. Причем весь месяц люди сравнивают квитанции друг у друга и никто не может понять реальный размер подорожания. Как пример: подруга за квартиру с одним кондиционером и одним обогревателем получила счет на 4800 лир. Сестра моя за «трешку» с газовым отоплением заплатила 260 лир. Топливо дорожает каждый день. С завтрашнего дня дизель - плюс 2,25 лиры и бензин - 0,79 лиры. Народ с перепугу организованно отправился за растительным маслом» - отмечает девушка.

«Если чудом вы уникальный специалист, то при устройстве на работу у вас не будет проблем. А так, уровень безработицы в Анталье и без того высокий. И как долго вы сможете прожить на одни накопления, зависит от вашей «подушки». Тут, кстати, при въезде можно брать максимум 10 тыс. долларов на одного человека. Хватает и мошенников, особенно при сдаче жилья» - говорит Анна.

«Если бы мы продали жилье в России до вот этого всего, могли бы приобрести в Астане хорошую квартиру. Сейчас ничего там не купим, потому что здесь уже ничего не продадим. Придется снимать. Думаем, в Астане, там квартиры новые. Стоят 100 - 150 тыс. тенге в месяц, это где-то 30 тыс. рублей, но сейчас уже больше... Мы все оставляем и уезжаем. Ну пожили мы в своей квартире, а теперь опять начнем новую жизнь в 40 лет, будем искать работу» - вздохнул Виктор.

«Казахстан - тоже не предел мечтаний. Но, с другой стороны, вдруг там реформы пойдут и он превратится в такую казахскую Южную Корею. Шансы есть, главное, не проспать» - рассуждает мужчина.

Тренд последних двух-трех недель среди части россиян - отъезд на временное или постоянное место жительства в страны ближнего зарубежья с безвизовым режимом. Кто-то уезжает по собственным убеждениям, кто-то боится экономических последствий спецоперации на Украине. Не обошла эта волна и Улан-Удэ, хотя масштабы не так впечатляют – в нашем городе банально гораздо меньше обеспеченных людей.Улан-удэнка Анна Братенькова уехала в Анталью три года назад. Интересно, что инициаторами этого стали дети.Анна – предприниматель, а муж – программист. О переезде они задумывались давно. После того как в Анталью перебрались друзья, Анна уговорила мужа, и спустя год и они переехали. Интересно, что Турция - это одна из немногих стран, где легко получить вид на жительство. Для этого не нужно покупать квартиру, открывать бизнес или иметь на счету много денег. Достаточно снять жилье на длительный срок и предоставить миграционной службе договор аренды. Тогда за 2,3 тыс. турецких лир (25 тыс. рублей) в месяц можно было снять вполне европейскую квартиру в современном жилом комплексе с бассейном, паркингом и апельсинами во дворе.В начале 2022 года в Турцию хлынула новая волна россиян, в том числе и сибиряков.С начала марта российские карты работают с перебоями, у банкоматов выстраиваются очереди.По словам Анны, санкции в отношении России бумерангом коснулись и Турции.За две недели Анна получила десятки сообщений от знакомых, желающих перебраться в Турцию. Однако уроженка Бурятии призывает не паниковать и взвесить все за и против.Если в ОАО выстроилась целая очередь из россиян, желающих приобрести квартиру, то в нестабильный Казахстан едут жители Бурятии, уже имеющие связи с этой страной.Виктор и Арюна Базаровы - инженеры. Детей нет. Работают в разных сферах: на госпредприятии и в частной структуре. На востоке Казахстана у них остались родственники. Идея вернуться по политическим и экономическим мотивам в Казахстан совпала с первыми днями российской спецоперации на Украине.Проблем с работой на новом месте не ожидают. Говорят, специально расспрашивали об этом своих знакомых в Казахстане: если ты хороший специалист и знаешь базовый казахский, то работодатели тебя с руками оторвут.Если уж совсем не будет никакой работы, пояснил Виктор, то он начнет работать «челноком»: возить в Россию товары, попадающие под санкции.Леонид Григорьев, «Номер один».