В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из бутика

В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации из торгового центра по улице Ленина. На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.Сотрудники вневедомственной охраны на выходе из торгового центра задержали подозреваемую, на которую указали сотрудники службы безопасности. Установлено, что задержанная пыталась совершить кражу.Находясь в одном из бутиков торгового центра, девушка сложила в рюкзак мужские и женские вещи, а затем спрятала рюкзак в укромном месте. Спустя некоторое время вернулась за ним в бутик. Но благодаря системе видеонаблюдения ее подозрительные манипуляции были выявлены.Задержанная 19-летняя улан-удэнка доставлена в полицию. Краденые вещи, в том числе нижнее белье, стоимостью около 7 тысяч рублей, изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.Фото: pixabay.com