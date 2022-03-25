Общество 25.03.2022 в 10:37

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из бутика

Юная девушка  пыталась вынести из бутика мужскую и женскую и одежду и нижнее белье  
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В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из бутика
В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации из торгового центра по улице Ленина. На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.

Сотрудники вневедомственной охраны на выходе из торгового центра задержали подозреваемую, на которую указали сотрудники службы безопасности. Установлено, что задержанная пыталась совершить кражу.

Находясь в одном из бутиков торгового центра, девушка сложила в рюкзак мужские и женские вещи, а затем спрятала рюкзак в укромном месте. Спустя некоторое время вернулась за ним в бутик. Но благодаря системе видеонаблюдения ее подозрительные манипуляции были выявлены.

Задержанная 19-летняя улан-удэнка доставлена в полицию. Краденые вещи, в том числе нижнее белье, стоимостью около 7 тысяч рублей,  изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Фото: pixabay.com
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