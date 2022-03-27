В Улан-Удэ хаски осваивают свалки

«Наш новый постоялец. Таких еще не было, - свидетельствуют работники приюта. По их оценке, собака уже взрослая. - Думаем, мопсу лет пять» - предполагают работники.

«Если смотрят взрослых, то выбирают добрую собаку. Обычно дворняг спрашивают, а, например, породистых алабаев не хотят. После всех этих случаев с нападениями, наверное, боятся» - говорят в приюте.

«Хороший, спокойный. Возьму его к себе» - говорит Александр о принятом решении.

«Это решение стало для нас неожиданностью. В приюте есть масса рослых собак, в том числе породистых и помесей. Как и другие, Иволгинский приют сейчас ведет работу по расширению своих мощностей» - призналась «Номер один» Людмила, работник приюта в Иволгинском районе, где содержат собак, отловленных в Советском и Железнодорожном районах.

«Кого-то подобрал на улице, кого-то забрал из приюта. Мог бы больше взять, но не хватает времени и корма» - отмечает Александр Соколовский, заводчик породы.

«Мы подумали, и знакомые решили купить этого хаски. Сейчас он хорошо живет у них» - вспоминает наш собеседник.

«Проблема состоит еще в том, что очень много помеси. Почему так происходит? Люди хотят заработать на таких собаках. Сводят хаски с представителями других пород, рождаются щенки-помесь. Пока они маленькие и с голубыми глазками, стараются их продать. Покупатели думают, что все замечательно, берут: голубые глаза - значит, нет никаких сомнений» - говорит наш собеседник.

«Люди понимают, что их обманули, и многие выбрасывают питомцев. Раз не совсем породистая, то им не нужна. Сначала стараются пристроить в добрые руки, но потом те просто оказываются на улице. Я знаю не один десяток таких случаев» - констатирует Александр.

«Чистые хаски цепь будут грызть, сломают все зубы» - говорит заводчик.

«Недавно был случай. Чистокровный хаски убежал в Энергетике, и мы его нашли практически рядом с трамвайным «кольцом» у скульптуры беркута. Он бегал два дня. Пес убежал с частного подворья, перепрыгнул через забор. Если хаски держат в квартире, то гулять их выводят обычно на поводке, и им деваться особо некуда. На подворьях же они часто свободно бегают по двору» - рассказывает улан-удэнец.

«Сначала я не верил, пока сам не увидел. В итоге сейчас у меня забор почти три метра в высоту» - поясняет он.

«Разорванные фотоальбомы стали особенно большим ударом» - признался он.

«С экскурсоводами, остановками, перекусами. Небольшой экотур. Будут мои личные хаски, а также из питомника. Хочу собрать и тех, что бегают по городу. Буду пока содержать у себя, искать старых владельцев или подыскивать новых. Если турист захочет взять хаски, то это можно организовать. Проект не только туристический, но и для помощи собакам. Я сегодня знаю, где взять уже трех чистокровных. Надеюсь, туристам понравится этот вариант отдыха, который в республике не очень развит» - говорит заводчик.

Бродячие породистые собаки, а также их помеси, стали привычными обитателями улиц города Улан-Удэ. Вместе с беспородными собратьями они шарятся по свалкам, помойкам в поисках пропитания. Это печальное свидетельство того, как многие горожане относятся даже к породистым питомцам. Кто-то не уследил и позволил сбежать. Кому-то они просто надоели, разонравились и их выгнали из дома.В собачьем приюте в микрорайоне Медведчиково недавно приняли мопса. Подходим к вольерам посмотреть, как ему здесь живется. Другие собаки, видя проходящих мимо людей, встают на задние лапы, цепляются передними за сетку-рабицу, смотрят, что происходит, виляют хвостами. Некоторые громко лают. Отловленных здесь находится несколько десятков. А мопс просто молча сидит. Четвероногий друг человека тих и грустен.Недавно из приюта Медведчиково две хаски уехали жить к новым владельцам в сельский район республики. Но желающих забрать приютскую собаку к себе мало. Интересуются разве что щенками, но их в приютах нет.В комитете городского хозяйства города отмечают, что при усилении информационной работы интересующихся собаками становится больше. Звонят, спрашивают, могут взять и взрослое животное.Работник приюта Александр заходит в вольер и выносит мопса. Он послушно сидит на руках человека. Темные глаза на черной с белой полоской морде спокойно смотрят в объектив фотоаппарата. Все сочувственно гладят пса, и тот не возражает.Конечно, в приютах подчеркивают, что не могут гарантировать чистопородность конкретной собаки. Ведь для этого нужны подтверждения. По поступающим собакам подобных документов, конечно же, нет. Их называют хаски, алабаи исходя из внешнего вида.Популяция бродячих собак города Улан-Удэ имеет тенденцию к укрупнению. Особи становятся выше, габаритнее. Причина этого в том, что горожане часто заводят себе собак крупных пород. И потом, когда их выгоняют из дома или они сами теряются, просто бесконтрольно дают потомство, бегая по улицам, в общей бродячей популяции усиливая гены «крупности». А с учетом решения главы Бурятии, что собак ростом в 25 сантиметров и выше надо оставлять на содержание в приютах, свободных мест там становится все меньше.В Иволгинском приюте заметили такую деталь: среди бродячих не попадаются декоративные собачки. Зато вместе с дворнягами сюда поступают немецкие овчарки, лайки, хотошо, алабаи, таксы и прочие солидные породы. Престижные и популярные. Есть и хаски. Фотогеничная, красивая порода с северными «корнями». Ее представители зачастую выделяются необычными синими глазами, вызывающими восторг у окружающих. Но многие хаски попадают в беду.Есть улан-удэнцы, кто старается помочь хаскам. Один из них за последние два месяца помог обустроить судьбу сразу четырех «бродяг».Истории у собак самые разные. Две хаски вернулись к прежним хозяевам, от которых убежали. Одна подобрана в микрорайоне ЛВРЗ города Улан-Удэ. После того как неравнодушный горожанин разместил информацию о собаке в Интернете, на связь вышли хозяева, потерявшие и пытавшиеся ее найти. Уже назавтра счастливые владельцы забрали питомца.Другого пса отдали девушке, но через некоторое время объявился настоящий владелец. - Он хотел вернуть собаку, и это получилось. Девушка, взявшая хаски, тогда уже поняла, что не справляется с ней, и сразу согласилась отдать, - рассказывает Александр Соколовский.Увы, попадаются и хитрые собачьи спекулянты. Однажды Александр взял хаски из приюта и вскоре пристроил в «добрые» руки. Потом знакомые сообщили ему, что этого кобеля выставили на продажу на сайте «Авито».Всех бродячих хаски города Улан-Удэ волонтер не может пристроить у себя. Поэтому, увидев, как где-то бродит представитель этой породы, он публикует объявления о нем. Но, зная ситуацию изнутри, отмечает такую тенденцию.Но когда собака подрастает, становится ясно, что это не совсем хаски: хвост «закорючкой», по росту или низкая, или, наоборот, становится слишком большой и т. д.Чистые хаски доброжелательны, редко дерутся между собой. «У них отсутствует ген агрессии. Чтобы они укусили кого-то, не знаю, что должно произойти. А у помеси такой особенности уже нет», - отмечает он.Если к хаски подсадить их помесь, то та, как более агрессивная, может драться. Александр предупреждает, хаски очень свободолюбивы и их нельзя держать на цепи.Кроме того, хаски требуют движения. Если живете в квартире, то надо минимум часа два в день гулять с ней: «Если хорошо нагуляется, то приходит и засыпает». А убежав, многие хаски не могут хорошо запомнить дорогу назад (в отличие от овчарок или терьеров), теряются и становятся бродячими.Александр Соколовский держит несколько хаски и уверяет, что они могут с места, без разбега, перепрыгнуть двухметровый забор.Что до их манеры грызть, то хаски лет до трех постоянно все грызут: обувь, двери, диваны... И оставляют на мебели и полу немало шерсти. К этому надо быть готовыми. У Александра в свое время хаски уничтожили растения, стоявшие на окнах, и даже добрались до семейных фотоальбомов, разорвав в клочья.А зародилась порода в Сибири, на севере. Это ездовая порода. Не охотничья.Летом Александр планирует реализовать на побережье Байкала интересный туристический проект с привлечением хаски. Поход по экологической тропе – прогулка вдоль берега Байкала - в компании собак данной породы.В РФ активно развивают внутренний туризм, делают новые турпродукты. Если Александру удастся выиграть грант на развитие начинания, то байкальский «хаски-тур» может стать круглогодичным.Петр Санжиев, "Номер один"