Общество 27.03.2022 в 09:00

Жительницу Бурятии незаконно вычеркнули из рядов бамовцев

Женщина лишилась права на первоочередное переселение из аварийных домов в зоне БАМа
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Текст: Станислав Сергеев
Жительницу Бурятии незаконно вычеркнули из рядов бамовцев
Минстрой Бурятии решил, что раз жилье в советское время предоставлялось ее мужу, который скончался, а не ей, значит, она не может рассчитывать на такую привилегию. Однако Верховный суд все рассудил с точностью наоборот. 

Еще в 1988 году Наталья вместе с мужем приехала на строительство БАМа. Сама она работала в совхозе «Ангарский», а ее муж – в Северо-Байкальском лесозаготовительном пункте (ЛЗП).

Позже ЛЗП выдал супругу Натальи жилье. Которое уже в наши дни – в 2020 году – признали непригодным для проживания, то есть аварийным. Однако в июне 2021 года мужчина скончался и жилищная комиссия администрации Северо-Байкальского района вычеркнула его из списка тех, кто в первую очередь может претендовать на новое жилье в рамках госпрограммы по переселению. А сама Наталья в этот список не попала. Что и стало причиной ее обращения в суд.

«Считает, что смерть супруга не должна лишать ее права на участие в программе по предоставлению жилого помещения в первоочередном порядке, поскольку жилое помещение  предоставлено не индивидуально супругу истца, а семье как временное и в связи со строительством БАМа», - описывает суд позицию женщины.

Она потребовала признать за ней право на первоочередное обеспечение жильем как участницы программы переселения в зоне БАМ. Суд первой инстанции встал на сторону Натальи, удовлетворив ее иск.

Однако минстрой Бурятии,  в этом деле проходивший как третье лицо, внезапно не согласился с таким решением и обжаловал его в Верховном суде. 

«Оснований на получение социальной выплаты во внеочередном порядке у истца не имеется, так как на момент предоставления временного жилья супругу истца она в строительстве БАМа участия не принимала», - высказался в суде представитель министерства.


На вопрос судей, кого же считать причастным к строительству Байкало-Амурской магистрали, в минстрое ответить не смогли.

«Пояснил, что каких-либо критериев определения причастности лиц к строительству БАМа не имеется, такими лицами признавались в том числе работники обслуживающих строительство магистрали организаций: совхозов, детских садов, школ  и т. д.»

Верховный суд, с одной стороны, согласился с тем, что члены семьи тех, кто имеет право на переселение, не могут быть правопреемниками. Но с другой стороны, усомнился в том, что Наталью нельзя считать причастной к строительству БАМа.

«Истец на момент предоставления жилого помещения ее супругу приехала на строительство БАМа и работала в совхозе «Ангарский» Северобайкальского района РБ, расположенном в селе Верхняя Заимка. То есть она так же, как и ее супруг, являлась лицом, принимавшим участие в строительстве БАМа. При этом спорное жилье предоставлялось в связи со строительством магистрали, соответственно, истец вправе претендовать на социальные выплаты в первоочередном порядке как собственник жилого помещения, признанного аварийным и непригодным для проживания, которой в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали было предоставлено временное жилье», - пришли к выводу судьи.

Получилась любопытная, с юридической точки зрения, ситуация. Доводы суда первой инстанции являлись неверными, однако решение – правильным. За сим Верховный суд отказал минстрою в жалобе, оставив первоначальный вердикт в силе. А значит, Наталья сможет рассчитывать на переселение в первоочередном порядке, не вставая в общую очередь длиною в не одну тысячу человек.

Станислав Сергеев, «Номер один».
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жилье

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