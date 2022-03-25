В Улан-Удэ откосы между Элеватором и площадью Советов станут цветными

В Улан-Удэ завершилось голосование по выбору оформления откосов на путепроводе проспект 50-летия Октября - улица Ербанова, организованное Комитетом по архитектуре администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.В настоящее время откосы на эстакадах облицованы керамической плиткой, которая за много лет пришла в неэстетичный вид и местами разрушилась. На сайте «Активный горожанин» и платформе ПОС улан-удэнцы выбирали между тремя эскизными вариантами благоустройства: покрытие цветными бетонными модулями, покрытие искусственным ковровым покрытием, установка вертикальных конструкций между тротуарами и откосами, установка шумозащитных экранов.Вариант-победитель определился – 79 процентов горожан проголосовали за первый вариант оформления. Ранее мэр города Игорь Шутенков провел выездное совещание по вопросу благоустройства откосов.«Очень нагруженная магистраль, сейчас она используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку мы уже знаем, строим третий мост. Здесь построили дополнительную третью полосу, перенесли светофоры. То есть, как разгрузить узел мы представляем, и уже работаем, а вот визуальное восприятие внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. На сегодня облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменять их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый. Поэтому нам нужна благоприятная визуализация наряду с расшивкой транспортного узла», - сказал Игорь Шутенков.Отметим, что этот транспортный узел является главной магистралью города, связывающей Железнодорожный и Советский районы. Велико и историческое значение проспекта 50-летия Октября, который появился в конце 19 века и раньше назывался Сергиевской улицей. Сам транспортный узел с развязками был построен 55 лет назад в 1967 году по проекту ленинградского проектного института.Фото: ulan-ude-info.ru