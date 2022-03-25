Общество 25.03.2022 в 11:54

В России снижен размер ставки платы за охотничьи угодья для КМНС

При заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона ставка уменьшена до 0,1 рубля
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В России снижен размер ставки платы за охотничьи угодья для КМНС
В России для юридических лиц и ИП, являющихся объединениями и представителями коренных малочисленных народов, снижен размер ставки платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона до 0,1 рубля, сообщила пресс-служба минприроды России.

Это изменение принято постановлением правительства РФ по инициативе минприроды России и направлено на обеспечение прав коренных малочисленных народов нашей страны. Изменения также позволят обеспечить эффективную охрану охотничьих ресурсов и дадут возможность охотпользователям более активно развивать охотничью инфраструктуру в угодьях.

В России охотничье хозяйство ведут 162 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, являющихся объединениями и представителями коренных малочисленных народов. Они используют охотничьи угодья на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром на территории общей площадью 54,8 млн гектаров.

Большая часть территории этих охотничьих угодий находится в удаленных и труднодоступных районах, расположенных на Дальнем Востоке (Якутия, Амурская область, Хабаровский край, Камчатский край, Бурятия) и в Сибири (Красноярский край и Иркутская область), что делает их использование высокозатратным.

Фото: pixabay.com
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