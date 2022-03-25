Общество 25.03.2022 в 12:34

ЦБ Монголии повысил ключевую ставку до 9%

Повышение ключевой ставки является правильным решением, считают монгольские эксперты
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Текст: Номер один
ЦБ Монголии повысил ключевую ставку до 9%
Центральный банк Монголии (Монголбанк) на заседании Комитета по денежно-кредитной политике 24 марта повысил ключевую ставку на 2,5 процентных пункта - до 9% годовых. Об этом в четверг заявил президент Монголбанка Б.Лхагвасурэн, сообщает МОНЦАМЭ.

Подчеркнув, что повышение ключевой ставки в настоящее время является правильным решением, Б.Лхагвасурэн сказал: «Прогнозы инфляции растут во всем мире. Скорее всего, это будет год тяжелого бремени от инфляции. Из-за пограничных ограничений объем экспорта угля не оправдает ожиданий, а также неопределенность ситуации в секторах перевозки, торговли и экономики ограничивают поставки».

По его словам, если не ослабить пограничных ограничений, то может негативно отразиться на динамику цен. «Во время пандемии успешная реализация политики Центрального банка за последние два года восстановила рынок труда в 2021 году. К сожалению, неблагоприятные внешние условия ухудшили состояние внешней торговли и нарушили цепочку поставок, что потребовало ужесточения денежно-кредитной политики», - прокомментировал глава Центробанка Б.Лхагвасурэн.

«В первом квартале инфляция достигла 14-15 процентов, но есть прогнозы, что к концу года она снизится», - сказал Б.Баярдаваа, директор Отдела денежно-кредитной политики Монголбанка на пресс-конференции. «Внешние условия увеличивают глобальную инфляцию на 2-3 процента, что не обходит стороной нашу импортозависимую страну. Мы удваиваем предположение о том, что инфляция составит 7-8 процентов», - добавил он.

Фото: montsame.mn
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