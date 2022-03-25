Общество 25.03.2022 в 13:51

Улан-удэнцы бросились продавать подорожавшую офисную бумагу

Авито пестрит подобными объявлениями
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Текст: Лев Хандажапов
Улан-удэнцы бросились продавать подорожавшую офисную бумагу

Стоимость офисной бумаги в улан-удэнской рознице к 25 марта достигла рекордных значений. Магазины стали предлагать стандартную пачку бумаги в 500 листов в три раза дороже, чем две недели назад. А на сайтах объявлений большой разброс предложений купить бумагу в Улан-Удэ – от одной завалявшейся дома пачки до партии в триста коробок.

Напомним, рост цен на бумагу пришёлся на вторую неделю марта, он начался после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия. С его помощью отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Стали недоступны и другие обязательные для производства компоненты, ввозившиеся из-за рубежа.

О ценах на офисную бумагу «Номер один» проследил по чекам из улан-удэнских магазинов. 28 февраля обычную пачку бумаги А4 можно было купить 350 рублей, 16 марта ценник вырос до 515 рублей, а сегодня пачка А4 обойдется улан-удэнцам в 995 рублей.

На Авито можно найти более 40 предложений купить дефицитную бумагу от частных лиц. Диапазон цен зависит от объема. Самый дешевое предложение – 580 рублей, но для этого нужно купить 7500 пачек обычной офисной бумаги! Есть цены и за пределами одной тысячи рублей - 1200 рублей за одну пачку, что превышает рост цены за меся в четыре раза.

Также немало объявлений о продаже кассовой ленты, которая также взлетела в цене в несколько раз.


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