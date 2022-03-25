В Улан-Удэ в СИЗО-1 пресечена деятельность АУЕ*

Сотрудниками оперативного отдела УФСИН России по Бурятии, совместно с республиканским управлением ФСБ в следственном изоляторе № 1 выявлена и пресечена деятельности экстремистской организации, сообщили в пресс-службе УФСИН.Обвиняемый в нарушении правил оборота наркотических средств 35-летний гражданин, содержащийся в СИЗО, организовывал деятельность экстремистской организации «АУЕ». С октября 2021 года по настоящее время, он вовлекал в нее подозреваемых, обвиняемых и осужденных с целью оказания ими финансовой и иной помощи для работы этого неформального объединения.Следственным отделом УФСБ России по Бурятии в отношении этого гражданина возбужденно уголовное дело по статье 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».Фото: pixabay.com