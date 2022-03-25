Общество 25.03.2022 в 14:26

В Улан-Удэ в СИЗО-1 пресечена деятельность АУЕ*

В отношении организатора экстремистской организации возбуждено уголовное дело
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ в СИЗО-1 пресечена деятельность АУЕ*
Сотрудниками оперативного отдела УФСИН России по Бурятии, совместно с республиканским управлением ФСБ в следственном изоляторе № 1 выявлена и пресечена деятельности экстремистской организации, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Обвиняемый в нарушении правил оборота наркотических средств 35-летний гражданин, содержащийся в СИЗО, организовывал деятельность экстремистской организации «АУЕ». С октября 2021 года по настоящее время, он вовлекал в нее подозреваемых, обвиняемых и осужденных с целью оказания ими финансовой и иной помощи для работы этого неформального объединения.

Следственным отделом УФСБ России по Бурятии в отношении этого гражданина возбужденно уголовное дело по статье 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

*Отметим, в августе 2020 года решением Верховного суда Российской Федерации общественное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена.

Фото: pixabay.com
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эксремизм АУЕ УФСИН

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