Общество 25.03.2022 в 14:33
В районах Бурятии открылись «горячие линии» по росту цен
Проверять обращения граждан будут антимонопольная служба и прокуратура
Текст: Константин Воронов
По распоряжению главы Бурятии в районах республики созданы оперативные штабы, которые будут следить за необоснованным ростом цен. Также там открыты телефоны «горячих линий» по приёму обращений граждан. Все сообщения будут перенаправляться в антимонопольную службу и прокуратуру РБ.
Сообщить о росте цен можно напрямую в УФАС по РБ по телефону «горячей линии» 8 (3012) 22-12-63 или на сайте.
- Министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ: 44-40-48, 44- 25-57, 44-38-30;
- Администрация Улан-Удэ: 44-29-02, 44-29-12, 21-36-80;
- Баргузинский район: 8 (30131) 41-307;
- Баунтовский-эвенкийский район: 8 (30153) 41-2-46;
- Бичурский район: 8-964-409-19-32 (доб. 308);
- Джидинский район: 8 (301-34) 41-0-08;
- Еравнинский район: 8 (30135) 21-7-09;
- Заиграевский район: 8 (30136) 42-1-44;
- Закаменский район: (30137) 45-0-46;
- Иволгинский район: 8 (30140) 41-2-51;
- Кабанский район: 8 (30138) 43-3-73;
- Кижингинский район: 8 (30141) 32-1-31;
- Курумканский район 8 (30149) 41-4-14;
- Кяхтинский район: 8-991-541-18-07;
- Муйский район: 8 (30132) 55-2-76;
- Мухоршибирский район: 8 (30143) 21-936;
- Окинский район: (3012) 37-92-67 (доб. 203);
- Прибайкальский район: 8 (30144) 51-3-47;
- Северобайкальский район: 8 (30130) 47-4-55, 47-3-22;
- Селенгинский район: 8 (30145) 41-2-91, 8 (30145) 41-2-93;
- Тарбагатайский район: 8 (30146) 56-3-48;
- Тункинский район: 8 (30147) 41-4-60, 8 (30147) 41-4-76;
- Хоринский район: 8 (30148) 22-2-38;
- г. Северобайкальск: 8 (30130) 2-36-11, 8 (30130) 2-16-08.
Фото: «Номер один»
Сообщить о росте цен можно напрямую в УФАС по РБ по телефону «горячей линии» 8 (3012) 22-12-63 или на сайте.
Телефоны «горячих линий» по росту цен в Бурятии:
- Министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ: 44-40-48, 44- 25-57, 44-38-30;
- Администрация Улан-Удэ: 44-29-02, 44-29-12, 21-36-80;
- Баргузинский район: 8 (30131) 41-307;
- Баунтовский-эвенкийский район: 8 (30153) 41-2-46;
- Бичурский район: 8-964-409-19-32 (доб. 308);
- Джидинский район: 8 (301-34) 41-0-08;
- Еравнинский район: 8 (30135) 21-7-09;
- Заиграевский район: 8 (30136) 42-1-44;
- Закаменский район: (30137) 45-0-46;
- Иволгинский район: 8 (30140) 41-2-51;
- Кабанский район: 8 (30138) 43-3-73;
- Кижингинский район: 8 (30141) 32-1-31;
- Курумканский район 8 (30149) 41-4-14;
- Кяхтинский район: 8-991-541-18-07;
- Муйский район: 8 (30132) 55-2-76;
- Мухоршибирский район: 8 (30143) 21-936;
- Окинский район: (3012) 37-92-67 (доб. 203);
- Прибайкальский район: 8 (30144) 51-3-47;
- Северобайкальский район: 8 (30130) 47-4-55, 47-3-22;
- Селенгинский район: 8 (30145) 41-2-91, 8 (30145) 41-2-93;
- Тарбагатайский район: 8 (30146) 56-3-48;
- Тункинский район: 8 (30147) 41-4-60, 8 (30147) 41-4-76;
- Хоринский район: 8 (30148) 22-2-38;
- г. Северобайкальск: 8 (30130) 2-36-11, 8 (30130) 2-16-08.
Фото: «Номер один»
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