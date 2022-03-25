Общество 25.03.2022 в 14:33

В районах Бурятии открылись «горячие линии» по росту цен

Проверять обращения граждан будут антимонопольная служба и прокуратура
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Текст: Константин Воронов
В районах Бурятии открылись «горячие линии» по росту цен
По распоряжению главы Бурятии в районах республики созданы оперативные штабы, которые будут следить за необоснованным ростом цен. Также там открыты телефоны «горячих линий» по приёму обращений граждан. Все сообщения будут перенаправляться в антимонопольную службу и прокуратуру РБ.

Сообщить о росте цен можно напрямую  в УФАС по РБ по телефону «горячей линии» 8 (3012) 22-12-63 или на сайте.

Телефоны «горячих линий» по росту цен в Бурятии:

- Министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ: 44-40-48, 44- 25-57, 44-38-30;

- Администрация Улан-Удэ: 44-29-02, 44-29-12, 21-36-80;

- Баргузинский район: 8 (30131) 41-307;

- Баунтовский-эвенкийский район: 8 (30153) 41-2-46;

- Бичурский район: 8-964-409-19-32 (доб. 308);

- Джидинский район: 8 (301-34) 41-0-08;

- Еравнинский район: 8 (30135) 21-7-09;

- Заиграевский район: 8 (30136) 42-1-44;

- Закаменский район: (30137) 45-0-46;

- Иволгинский район: 8 (30140) 41-2-51;

- Кабанский район: 8 (30138) 43-3-73;

- Кижингинский район: 8 (30141) 32-1-31;

- Курумканский район 8 (30149) 41-4-14;

- Кяхтинский район: 8-991-541-18-07;

- Муйский район: 8 (30132) 55-2-76;

- Мухоршибирский район: 8 (30143) 21-936;

- Окинский район: (3012) 37-92-67 (доб. 203);

- Прибайкальский район: 8 (30144) 51-3-47;

- Северобайкальский район: 8 (30130) 47-4-55, 47-3-22;

- Селенгинский район: 8 (30145) 41-2-91, 8 (30145) 41-2-93;

- Тарбагатайский район: 8 (30146) 56-3-48;

- Тункинский район: 8 (30147) 41-4-60, 8 (30147) 41-4-76;

- Хоринский район: 8 (30148) 22-2-38;

- г. Северобайкальск: 8 (30130) 2-36-11, 8 (30130) 2-16-08.

Фото: «Номер один»
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