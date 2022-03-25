Общество 25.03.2022 в 15:09

В Иркутске проверяют авиаинцидент с самолетом А-321

Из-за отказа работы левого двигателя лайнер вынужденно сел в столице Приангарья
A- A+
Текст: Номер один
В Иркутске проверяют авиаинцидент с самолетом А-321
В международном аэропорту Иркутска сегодня ночью совершил вынужденную посадку самолет А-321, выполнявший рейс Новосибирск-Благовещенск. На борту самолета находились 200 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате вынужденной посадки пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

Предварительно установлено, что вынужденная посадка осуществлена из-за отказа работы левого двигателя в результате падения в нем давления масла, сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.  

Иркутским следственным отделом на транспорте по данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэропорта вылета.

Фото: pixabay.com
Теги
авиа инцидент Иркутск

Все новости

Беглый преступник из Бурятии прятался в собачьем приюте
25.03.2022 в 15:28
В Улан-Удэ введут квоты на выбросы загрязняющих веществ в воздух
25.03.2022 в 15:26
В Иркутске проверяют авиаинцидент с самолетом А-321
25.03.2022 в 15:09
В Улан-Удэ пьяный парень из-за нелепой ошибки забил бруском двух мужчин
25.03.2022 в 15:07
Для Улан-Удэ планируется закупить 173 автобуса
25.03.2022 в 14:55
В районах Бурятии открылись «горячие линии» по росту цен
25.03.2022 в 14:33
В Улан-Удэ в СИЗО-1 пресечена деятельность АУЕ*
25.03.2022 в 14:26
Улан-удэнцы бросились продавать подорожавшую офисную бумагу
25.03.2022 в 13:51
ЦБ Монголии повысил ключевую ставку до 9%
25.03.2022 в 12:34
В Улан-Удэ нашли пропавшую женщину
25.03.2022 в 12:32
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
В Улан-Удэ введут квоты на выбросы загрязняющих веществ в воздух
Кроме столицы в федеральный эксперимент войдут Гусиноозерск и Селенгинск
25.03.2022 в 15:26
Для Улан-Удэ планируется закупить 173 автобуса
Производитель подтвердил готовность поставки, осталось решить вопрос с финансами
25.03.2022 в 14:55
В районах Бурятии открылись «горячие линии» по росту цен
Проверять обращения граждан будут антимонопольная служба и прокуратура
25.03.2022 в 14:33
В Улан-Удэ в СИЗО-1 пресечена деятельность АУЕ*
В отношении организатора экстремистской организации возбуждено уголовное дело
25.03.2022 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru