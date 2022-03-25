В Иркутске проверяют авиаинцидент с самолетом А-321

В международном аэропорту Иркутска сегодня ночью совершил вынужденную посадку самолет А-321, выполнявший рейс Новосибирск-Благовещенск. На борту самолета находились 200 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате вынужденной посадки пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.Предварительно установлено, что вынужденная посадка осуществлена из-за отказа работы левого двигателя в результате падения в нем давления масла, сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.Иркутским следственным отделом на транспорте по данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэропорта вылета.Фото: pixabay.com