Маршрутная сеть авиакомпании «Аврора» будет расширяться

Маршрутная сеть единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» будет расширяться, охватывая все новые удаленные территории. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.«Если мы посчитаем маршрутизацию самолетов, стоимость топлива, зарплату пилотов, техников, то у нас получится цифра, которую стоимость билетов никак не окупает. Мы будем стараться эту стоимость сохранять. Мы рассматриваем, как ее субсидировать, чтобы она и пассажиров больше возила, и охватывала удаленные территории», - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о мерах противодействия оттоку населения.Он добавил, что стоимость перелетов на Дальний Восток сейчас сильно отличается даже не от рыночной стоимости, а от стоимости затрат. И это, в том числе, сказывается на миграционных процессах. При этом, по словам вице-премьера, у правительства есть комплекс мер направленный на снижение, а в перспективе – на остановку оттока населения с Дальнего Востока.По словам гендиректора аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ) Дмитрия Гармаева, с начала этого года аэропорт ощущает мощный прирост пассажиропотока. На сегодняшний день открыто уже пять направлений из Улан-Удэ. Пассажиры из столицы Бурятии могут добраться прямым рейсом во Владивосток, Хабаровск, Якутск, Красноярск, на остров Ольхон. В июле этого года планируется запустить авиарейс Улан-Удэ - Агинское.Планируется расширить основные маршруты до четырех рейсов в неделю по направлениям Улан-Удэ – Владивосток и Улан-Удэ – Хабаровск, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных авиакомпаний – «Хабаровские авиалинии», «Авиакомпания Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «ЧукотАвиа», принадлежащих соответствующим регионам ДФО. Авиакомпания «Аврора» является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.Фото: egov-buryatia.ru