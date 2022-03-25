Общество 25.03.2022 в 17:09

Жительница Бурятии отдала дочери свою почку

Очередная операция по пересадке органа прошла успешно
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии отдала дочери свою почку
24 марта в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко провели третью в регионе трансплантацию почки. Операция длилась 3 часа 35 минут и прошла в штатном режиме. Пациентка и донор в данный момент в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе больницы.

Пациенткой стала 29-летняя девушка, которой в 2008 году диагностировали мембрано-пролиферативный гломерулонефрит. В сентябре 2021 года заболевание достигло своей терминальной стадии, и появилась необходимость заместительной почечной терапии: после консультаций с лечащим врачом пациентом был выбран перитонеальный диализ. Данный вид терапии помог молодой маме сохранить повседневный активный образ жизни, необходимый для ухода за ребенком. Одновременно началась подготовка к трансплантации – поиск донора, консультации, сбор анализов и т.д. Подтвердилась совместимость с мамой девушки.

«В подготовке к трансплантации принимает участие большая команда. Это руководство больницы, нефрологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, лаборанты, сотрудники аптеки, средний и младший медицинский персонал. Как и в предшествующие два раза, для поддержки прибыли специалисты из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова. Коллеги наблюдали за работой бурятских врачей, оказывали консультативную помощь», - рассказали в Республиканской больнице.

Фото: Республиканская больница
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