Общество 25.03.2022 в 17:45

В Бурятии завтра отметят Навруз

Межнациональный фестиваль-праздник впервые пройдет в Этнографическом музее
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Текст: Номер один
В Бурятии завтра отметят Навруз
В Улан-Удэ 26 марта состоится межнациональный фестиваль «NаVruZ-2022 в Бурятии». Он впервые пройдет в Этнографическом музее народов Забайкалья. Вход для всех участников праздника в национальных костюмах будет бесплатный, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Оргкомитет по подготовке традиционного праздника тюркских народов Средней Азии и Поволжья в Бурятии принял важное решение провести его под новым брендом - «NаVruZ-2022 - за Мир, за Россию, за светлое будущее наших детей и внуков!».

Программа праздника при участии татарской, узбекской, киргизской, казахской, азербайджанской, таджикской общин, республиканского Центра народного творчества и Дома дружбы народов Бурятии обещает быть яркой и насыщенной. В Этнографическом музее народов Забайкалья, участники празднества в национальных костюмах встретят гостей и весну, приход которой означает у тюрков начало Нового года. Гостей угостят всех собравшихся традиционными лакомствами тюркских народов, а вкуснейшим узбекским пловом всех желающих накормят шеф-повара узбекского землячества «Турон».

На Улице добрых соседей пройдут презентации самобытного творчества народов Средней Азии и Поволжья, фотосессии с головными уборами с национальным колоритом и праздничный концерт «Узоры Востока». В белых юртах пройдут мастер-классы по старо-монгольской письменности, прядению из шерсти, валянию из войлока, а также семейный игровой турнир «Занимательная этника» и турнир по настольным нардам. Рядом дети смогут поучаствовать в народных играх и забавах. В зоне фуд-корта будет расположен изобильный дастархан, где можно будет попробовать и приобрести блюда национальных кухонь: узбекскую самсу, киргизские лепешки с кунжутом и кумыс, азербайджанскую халву, пахлаву и шакербуру, татарский чак-чак, казахский баурсак.

Навруз – это один из самых древних праздников на планете: ему, по мнению некоторых учёных, не меньше 5 тысяч лет. Есть сведения, что Навруз в день весеннего равноденствия 21 марта отмечали не только тюркские, иранские и кавказские народы, но и славяне. У древних кочевников Навруз был Великим Днем Улуса. Считалось, что чем щедрее его отметить, тем богаче будет весь год, чем больше гостей угостят хозяева, тем больше достатка будет в каждом доме. Навруз символизирует обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. По существующей традиции, в этот день мудрые старейшины – аксакалы дарили обществу благословение, которое заканчивалось словами: Пусть будет благополучным наш народ! Пусть семена жизни прорастут и дадут добрые всходы!

Фото: egov-buryatia.ru
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