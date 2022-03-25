Общество 25.03.2022 в 19:11
В Улан-Удэ рост цен на квартиры обогнал даже Москву и Санкт-Петербург
Столица Бурятии оказалась в шестерке самых подорожавших регионов по ценам на однушки
Текст: Номер один
В последние месяцы рост цен фиксируется по многим показателям, в том числе взмыли вверх и цены на недвижимость. В ряде регионов России всего за один месяц цены на однокомнатные квартиры выросли на 2-6 процентов.
Удивляет, что в рейтинге, опубликованном РБК, в числе первой шестерки городов с наиболее подорожавшими однушками, находится Улан-Удэ. В дотационном, небогатом регионе динамика цен на однокомнатные квартиры за месяц (февраль к январю) составила сразу 3, 23%.
По этому показателю наш город опередил даже Москву, где рост цен за месяц — составил 1,56%. В Санкт-Петербург этот показатель равен 1,23%. В Казани жилье подорожало на 2,58%, в Томске на 2,19%, В Новосибирске на 2,04%.
Средний бюджет предложения 1-комнатной квартиры на вторичном рынке, руб., в Улан-Удэ сейчас составляет 2 672 427 рубля.
Для сравнения – в Томске такое же жилье можно приобрести за 2 357 724 рубля, в Волгограде за 2 506 094 руб., в Барнауле за 2 240 989 рублей. В Иркутске за 3 140 911 руб.
Сильнее всего средний бюджет предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке в феврале вырос в Севастополе, где однушка сейчас стоит 6 017 309 (рост цены за месяц - 5,84%). Москва по этому показателю на 19-м месте - в столице средняя стоимость однушки составляет 10 694 891 рубля.
Фото: "Номер один".
Удивляет, что в рейтинге, опубликованном РБК, в числе первой шестерки городов с наиболее подорожавшими однушками, находится Улан-Удэ. В дотационном, небогатом регионе динамика цен на однокомнатные квартиры за месяц (февраль к январю) составила сразу 3, 23%.
По этому показателю наш город опередил даже Москву, где рост цен за месяц — составил 1,56%. В Санкт-Петербург этот показатель равен 1,23%. В Казани жилье подорожало на 2,58%, в Томске на 2,19%, В Новосибирске на 2,04%.
Средний бюджет предложения 1-комнатной квартиры на вторичном рынке, руб., в Улан-Удэ сейчас составляет 2 672 427 рубля.
Для сравнения – в Томске такое же жилье можно приобрести за 2 357 724 рубля, в Волгограде за 2 506 094 руб., в Барнауле за 2 240 989 рублей. В Иркутске за 3 140 911 руб.
Сильнее всего средний бюджет предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке в феврале вырос в Севастополе, где однушка сейчас стоит 6 017 309 (рост цены за месяц - 5,84%). Москва по этому показателю на 19-м месте - в столице средняя стоимость однушки составляет 10 694 891 рубля.
Фото: "Номер один".
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