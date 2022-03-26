Общество 26.03.2022 в 09:04

Глава Бурятии навестил раненых

Также он сообщил об отправке первых добровольцев на Украину
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии навестил раненых
В ходе рабочей командировки в Москву глава Бурятии Алексей Цыденов посетил госпиталь, где лечатся военнослужащие из республики, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.

«Заехал в госпиталь к нашим раненым землякам Сергею и Доржи. Настроение у них хорошее. Врачи всё необходимое делают. За Доржи сестра присматривает. Только сегодня он перенес вторую операцию. Вернутся после лечения домой, будем им помогать осваиваться в гражданской жизни. Сергей серьезный, по сроку службы в 11 ДШБ уже пенсию заслужил. Отзывы о службе наших земляков только самые хорошие. Пусть они все вернутся домой живые и здоровые» - написал глава в своем телеграм-канале.

Также Алексей Цыденов сообщил, что на этой неделе добровольцы пошли записываться в военкоматы. Первая группа из ранее прошедших службу в армии и подготовленных, уже отправилась на запад.

«В Украине сейчас решается судьба и будущее нашей страны. И пусть это будущее будет светлым для наших детей», - отметил глава республики.

Фото: Телеграм-канал Алексея Цыденова
Теги
Украина

Все новости

Минобороны России сообщило новые данные о потерях на Украине
26.03.2022 в 09:14
Глава Бурятии навестил раненых
26.03.2022 в 09:04
Сбежавшего из Бурятии пьяного гонщика отыскали в Красноярске
26.03.2022 в 09:00
Бурятия ждет посадок
26.03.2022 в 08:00
«Батарейку» в Улан-Удэ затопит фекалиями?
26.03.2022 в 07:00
Появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии
26.03.2022 в 01:00
Суд в Бурятии выступил против вора, перебившего номер кузова украденной «Тойоты»
25.03.2022 в 19:41
В Улан-Удэ рост цен на квартиры обогнал даже Москву и Санкт-Петербург
25.03.2022 в 19:11
В Бурятии завтра отметят Навруз
25.03.2022 в 17:45
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнюю женщину
25.03.2022 в 17:19
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Минобороны России сообщило новые данные о потерях на Украине
Погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения
26.03.2022 в 09:14
Бурятия ждет посадок
Будет ли в кризис республика обеспечена собственными овощами?
26.03.2022 в 08:00
«Батарейку» в Улан-Удэ затопит фекалиями?
Коммунальный апокалипсис в центре города может повториться
26.03.2022 в 07:00
Появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии
Глава республики просит проявлять бдительность в связи с угрозой кибермошенничества
26.03.2022 в 01:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru