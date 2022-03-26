Глава Бурятии навестил раненых

В ходе рабочей командировки в Москву глава Бурятии Алексей Цыденов посетил госпиталь, где лечатся военнослужащие из республики, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.«Заехал в госпиталь к нашим раненым землякам Сергею и Доржи. Настроение у них хорошее. Врачи всё необходимое делают. За Доржи сестра присматривает. Только сегодня он перенес вторую операцию. Вернутся после лечения домой, будем им помогать осваиваться в гражданской жизни. Сергей серьезный, по сроку службы в 11 ДШБ уже пенсию заслужил. Отзывы о службе наших земляков только самые хорошие. Пусть они все вернутся домой живые и здоровые» - написал глава в своем телеграм-канале.Также Алексей Цыденов сообщил, что на этой неделе добровольцы пошли записываться в военкоматы. Первая группа из ранее прошедших службу в армии и подготовленных, уже отправилась на запад.«В Украине сейчас решается судьба и будущее нашей страны. И пусть это будущее будет светлым для наших детей», - отметил глава республики.Фото: Телеграм-канал Алексея Цыденова