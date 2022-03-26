Общество 26.03.2022 в 09:14

Минобороны России сообщило новые данные о потерях на Украине

Погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения
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Текст: Константин Воронов
Минобороны России сообщило новые данные о потерях на Украине
В военной специальной операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения, сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. По его словам, первый этап военной операции завершился, боевой потенциал украинской армии снижен, теперь вооруженные силы России сосредоточатся на «освобождении Донбасса», передает «КоммерсантЪ».

Это второй раз, когда российское военное командование сообщает о потерях в специальной операции на Украине. Первый раз был 2 марта. Тогда представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе операции погибли 498 военнослужащих и 1597 получили ранения.

Фото: pixabay.com
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