В Бурятии за сутки один человек скончался от коронавируса

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 26 марта в республике зарегистрировано 133986 (+136) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 7 случаев меньше, чем сутками ранее.В стационарах получают лечение 366 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 233. За предыдущие сутки госпитализировано 34 пациента.В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ – 16 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1023 человека.Выздоровели от COVID-19 – 116317 (+1298) человек.За минувшие сутки от коронавируса скончался еще один человек, общее число смертей достигло 2957.Фото: pixabay.com