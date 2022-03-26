Общество 26.03.2022 в 12:09

В Бурятии за сутки один человек скончался от коронавируса

Число новых заболевших продолжает снижаться
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за сутки один человек скончался от коронавируса
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 26 марта в республике зарегистрировано 133986 (+136) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 7 случаев меньше, чем сутками ранее.

В стационарах получают лечение 366 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 233. За предыдущие сутки госпитализировано 34 пациента.

 В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ – 16 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1023 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 116317 (+1298) человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончался еще один человек, общее число смертей достигло 2957.

Фото: pixabay.com
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