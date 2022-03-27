Общество 27.03.2022 в 10:44
На юге Байкала планируют начать строительство сооружений для защиты от селей в 2023 году
Специалисты разрабатывают проектную документацию и готовятся к проведению конкурсных процедур
Текст: Нина Павлова
Строительство и реконструкцию селезащитных сооружений на юге Байкала в Иркутской области, где существует угроза схода селей и утечки в озеро отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), планируется начать в 2023 году. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Светлану Трофимову.
Минприроды региона заключило с компанией "Геостройтех" три контракта на разработку проектной документации на реконструкцию девяти селезащитных сооружений общей протяженностью около 23 км в трех муниципальных образованиях Слюдянского района. Проектная документация подготовлена и направлена на государственную экологическую экспертизу.
По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В городе Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическим селям, вместе с ними в Байкал попадут отходы БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье. Пока нет капитальной селезащиты, угрозу утечки отходов БЦБК в Байкал устраняют путем расчистки русел рек и откачивания надшламовых вод из карт-накопителей.
«Проведение конкурсных процедур для выбора подрядчика по реконструкции селезащитных сооружений, а также начало работ по реконструкции селезащитных сооружений планируются в 2023 году. Стоимость реконструкции селезащитных сооружений на территории муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области будет известна после прохождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации»- сообщила собеседница агентства.
Минприроды региона заключило с компанией "Геостройтех" три контракта на разработку проектной документации на реконструкцию девяти селезащитных сооружений общей протяженностью около 23 км в трех муниципальных образованиях Слюдянского района. Проектная документация подготовлена и направлена на государственную экологическую экспертизу.
По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В городе Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическим селям, вместе с ними в Байкал попадут отходы БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье. Пока нет капитальной селезащиты, угрозу утечки отходов БЦБК в Байкал устраняют путем расчистки русел рек и откачивания надшламовых вод из карт-накопителей.
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