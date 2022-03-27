На юге Байкала планируют начать строительство сооружений для защиты от селей в 2023 году

«Проведение конкурсных процедур для выбора подрядчика по реконструкции селезащитных сооружений, а также начало работ по реконструкции селезащитных сооружений планируются в 2023 году. Стоимость реконструкции селезащитных сооружений на территории муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области будет известна после прохождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации»

- сообщила собеседница агентства.