Общество 27.03.2022 в 12:33

Алексей Цыденов о «Байкальской рыбалке»: «Чем больше у нас будет таких мероприятий, тем лучше будет развитие республики»

В мероприятии приняло участие 205 команд - от Москвы до Читы
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Текст: Нина Павлова
Алексей Цыденов о «Байкальской рыбалке»: «Чем больше у нас будет таких мероприятий, тем лучше будет развитие республики»
egov-buryatia.ru
26 марта в селе Турка завершилась ежегодная традиционная Байкальская рыбалка-2022, которая в семнадцатый раз собрала большое количество любителей зимней рыбалки из разных регионов страны. Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил рыбалку вместе с почетным гостем – замминистра просвещения России Андреем Николаевым.

«Байкальская рыбалка удалась, состоялась. Хочу сказать, что все эти мероприятия - Байкальская рыбалка, Байкальская миля, Байкальский лыжный марафон, все эти большие мероприятия, которые привлекают большое количество людей, они в первую очередь, дают стимул для развития нашего малого бизнеса. У нас все ближайшие гостиницы заняты, все гостевые дома заняты, зоны питания работают. То есть наш малый бизнес получает дополнительную возможность заработать, и наши люди получают дополнительный доход. Сейчас это особенно нужно. Мы все понимаем, что надо помочь нашему бизнесу в это непростое время. Чем больше у нас будет таких мероприятий, тем лучше будет развитие республики. Важная экономическая составляющая выполняется. Тем более это рыбалка»

- отметил Глава Бурятии.


 Алексей Цыденов сообщил о послаблениях в теме ловли омуля.

«А надо сказать, что мы уже работаем по теме омуля. Этим летом будет разрешена ловля омуля в определённых местах на удочку. С этого начнем. То есть в этом году любительский лов омуля должен открыться. Но не всегда и не везде»

- отметил Алексей Цыденов.


В Байкальской рыбалке – 2022 приняло участие 205 команд, из которых 21 женская. Обширна география участников – от Москвы до Читы. Также широк и возрастной разбег участников: самому старшему участнику – 75 лет, а самому юному – 5. Детская рыбалка «Юный рыбак» с каждым годом также набирает популярность: в этом году приняло участие более 70 детей.



Почетным гостем Главы Бурятии стал замминистра просвещения России Андрей Николаев.

«Вы уже наверное много слышали, что у нас строятся детские сады, школы. За последние годы построили 17 школ, 27 детских садов. Андрей Викторович как раз все эти вопросы курирует. С ним мы непосредственно работаем, через него все деньги идут непосредственно в республику на строительство этих школ. Вот он лично приехал проинспектировать. Но это все у нас будет в понедельник, а сейчас мы показываем, какая у нас Байкальская рыбалка»

- отметил Глава Бурятии.



  По словам Андрея Николаева, Байкальская рыбалка – зрелищное, красивое и душевное мероприятие.

«Очень зрелищно, красиво и очень душевно. Я, конечно, не обещаю, что мы создадим проект какой-нибудь плавучей Байкальской школы, но мы подумаем над этим. А так конечно, здорово, замечательное начинание. И просто приятно посмотреть на людей, которые с таким энтузиазмом участвуют в этой большой Байкальской рыбалке. Я вообще не рыбак, но сейчас задумался»

- сказал Андрей Николаев.


Общий улов в этом году составил 8 кг. Главный приз соревнований с уловом 573 грамма выиграла команда «Торнадо 2» из Улан-Удэ.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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