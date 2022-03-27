Общество 27.03.2022 в 18:18

В Бурятии за сутки зарегистрировано 103 случая коронавируса

26 марта умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии за сутки зарегистрировано 103 случая коронавируса
В Бурятии из 103 новых случаев коронавируса - 96 человек обследовано по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Из них 44% (59349) приходится на жителей Улан-Удэ.

В стационарах Бурятии получают лечение 359 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1064 человека. Выздоровели 1368 человек.

Первым компонентом привиты 497 879 человек (69,2%) от взрослого населения, 472 395 человек полностью привиты (65,6%). Повторную вакцинацию начали 153 620 человек.

26 марта умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.
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