В Бурятии за сутки зарегистрировано 103 случая коронавируса

В Бурятии из 103 новых случаев коронавируса - 96 человек обследовано по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Из них 44% (59349) приходится на жителей Улан-Удэ.В стационарах Бурятии получают лечение 359 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1064 человека. Выздоровели 1368 человек.Первым компонентом привиты 497 879 человек (69,2%) от взрослого населения, 472 395 человек полностью привиты (65,6%). Повторную вакцинацию начали 153 620 человек.26 марта умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.