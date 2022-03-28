На полигонах складирования снежного смета, собранного с дорог Улан-Удэ, нашли нарушения

«Места складирования снежного смета мы проверяли 4 года назад и тогда был выявлен ряд нарушений. Сегодня можно говорить о том, что администрация г.Улан-Удэ не сделала никаких выводов и снежный смет, который содержит вредные для окружающей среды вещества, продолжает складироваться на необорудованных полигонах ТБО, на несанкционированных местах. Существуют определенные нормы хранения снега. Снег с дорог должен растапливаться на специальных установках, а талая вода – идти на очистные сооружения. Если нет таких установок, то должны быть устроены полигоны с водонепроницаемым дном, забетонированные, или же дно должно быть покрыто пленкой. Весной эта талая вода также должна подаваться на очистные сооружения. Сейчас снег тает, и вода с примесями бензина, масел и других веществ попадает в грунтовые воды, происходит нарушение природоохранного законодательства» - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Евгений Кислов.

Общероссийский народный фронт в Бурятии в рамках работы тематической площадки «Экология» провел рейд по проверке соблюдения требований по складированию и утилизации на полигонах г.Улан-Удэ снега, который вывозится после уборки автомобильных дорог в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ОНФ.В результате рейда экспертами был выявлен ряд недочетов, которые были направлены в Природоохранную прокуратуру республики.Всего в столице Бурятии, по данным Комитета городского хозяйства администрации г.Улан-Удэ, находится три официальных места складирования снежного смета. Это участки по ул.Воронежская в микрорайоне Стеклозавод, по ул.Автодорожная в Октябрьском районе города вблизи Спиртзаводской трассы, а также по ул. Комарова в микрорайоне Авиазавод.Общественники проверили все три места складирования, а также дополнительные участки, которые обозначены на геолокационных картах города, как места, предназначенные для накопления снежного смета, но о которых в официальном ответе на запрос Народного фронта администрация города не упомянула. Это еще три дополнительных территории.Так, было выявлено, что полигон, находящийся на улице Воронежской в поселке Стеклозавод не оборудован надлежащим образом. Значительная часть снежного смета складируется на теле расположенной здесь же свалки строительных материалов. То есть свалка пропитывается влагой тающего снега, что затрудняет дальнейшую рекультивацию данной свалки.Еще одно несанкционированное место предполагаемого складирования снежного смета общественники выявили на ул.1905 года Революции в районе конечной остановки маршрутного автобуса №56. Здесь видны признаки завоза снега с городских дорог, на месте уже подтаявшего снега остались кучи из отходов, стройматериалов и веток деревьев. Данные участки никак не огорожены, не оборудованы. Эксперты отметили, что во время таяния снега вода подтапливает железнодорожные пути, которые расположены недалеко.На участке в районе Спиртзаводской трассы снежный смет складируется на месте существовавшего ранее накопителя мотостроительного завода. Территория огорожена, сделано бетонное кольцо и подложка, которые предохраняют от попадания вредных веществ в почву. Однако эксперты отметили, что не весь участок огорожен, также нет контролируемого въезда на место, нет шлагбаума, пункта весового контроля, бетонные плиты расколоты и сквозь расколы выросли большие сосны и кусты, которые своей корневой системой разрушают бетонное основание свалки. Встает вопрос о том, насколько соблюдается в настоящее время мощность бетонной облицовки снежного хранилища.В ходе рейда эксперты выявили, что еще один снежный полигон устроен в районе п.Вахмистрово на месте существующего полигона ТБО. Как подтвердили на месте работники данного полигона, выгрузить снежный смет здесь возможно частным организациям за отдельную плату, а Комитет городского хозяйства производит выгрузку безвозмездно. Эксперты Народного фронта отметили, что складирование снежного смета на таких полигонах недопустимо.Еще одно место складирования снега выявлено на участке по ул.Николая Онищенко рядом с предприятием по производству стройматериалов. На участке много сливов бетона, свалка стройматериалов, которые должны складироваться в специально оборудованных местах, а не на открытых участках. Видны следы выливания отработанного бетона на грунт, в том числе стройматериалы складируются на склоне отработанного карьера.