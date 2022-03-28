В Бурятии исчезла экзотика из Таиланда

С началом спецоперации на Украине и введением западных санкций прямое авиасообщение с Таиландом прекратилось.Между тем, как сообщило на днях министерство торговли Таиланда, ранее скоропортящиеся фрукты из этой страны завозились в Россию в основном грузовыми и рейсовыми авиалайнерами.По данным министерства, Россия ранее экспортировала свежих фруктов размере около 6 млн. долларов в год. Однако после того, как в марте S7 и "Уральские авиалинии" прекратили полеты из Иркутска и Улан-Удэ в Таиланд, логистика была нарушена. Тайская сторона сегодня отмечает, что пока не возобновится прямое сообщение между двумя странами поставка экзотических фруктов в Россию будет невозможна.Напомним, что как ранее "Номер один" уже сообщал, в Бурятии в марте значительно подорожали бананы из Эквадора. Стоимость популярных фруктов выросла 120 рублей до 180 рублей. Стоимость фруктов выросла в связи с сочетанием двух факторов - девальвацией рубля и западными санкциями, вызванными ситуацией на Украине, а также отказом международных транспортных компаний перевозить фрукты в Россию.