Общество 28.03.2022 в 09:19

В Бурятии исчезла экзотика из Таиланда

Ранее популярные манго и мангустины завозились в республику отменёнными авиарейсами
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии исчезла экзотика из Таиланда
С началом спецоперации на Украине и введением западных санкций прямое авиасообщение с Таиландом прекратилось.

Между тем, как сообщило на днях министерство торговли Таиланда, ранее скоропортящиеся фрукты из этой страны завозились в Россию в основном грузовыми и рейсовыми авиалайнерами.

По данным министерства, Россия ранее экспортировала свежих фруктов размере около 6 млн. долларов в год. Однако после того, как в марте S7 и "Уральские авиалинии" прекратили полеты из Иркутска и Улан-Удэ в Таиланд, логистика была нарушена. Тайская сторона сегодня отмечает, что пока не возобновится прямое сообщение между двумя странами поставка экзотических фруктов в Россию будет невозможна.
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Напомним,  что как ранее "Номер один" уже сообщал, в Бурятии в марте значительно подорожали бананы из Эквадора. Стоимость популярных  фруктов выросла 120 рублей до 180 рублей. Стоимость фруктов выросла в связи с сочетанием двух факторов - девальвацией рубля и западными санкциями, вызванными ситуацией на Украине, а также отказом международных транспортных компаний перевозить фрукты в Россию. 
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