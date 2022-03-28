В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 90 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 170. Это на 81 больше, чем было в воскресенье. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 378). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 961 человек, один - за последние сутки, он старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 75 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниямВ стационарах получают 374 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 245. За предыдущие сутки госпитализировано 18 пациентов.В отделениях реанимации находится 63 пациент (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 12.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 466 коек: занято –374, свободно – 92 койки. Занятость коечного фонда составляет 80,3%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1004 человека.Выздоровели от COVID-19 – 118 635 (+950) человек, дополнительно снято с наблюдения - 306.В республике всего первично привиты от коронавируса 497 885 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 403 человека (65,6 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 153 638 человек, завершили - 139 406.Фото: pixabay.com