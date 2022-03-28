Более 1000 пачек сигарет изъяли на границе

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни обнаружили 1087 пачек сигарет марки «NZ Gold» в грузовом поезде, следовавшем транзитом из Латвии в Монголию, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.В ходе таможенного и пограничного осмотра железнодорожного состава в силовых балках вагона было найдено пять отверстий прямоугольной формы, вырезанных кустарным способом. В них были спрятаны 68 брикетов с сигаретами общим весом почти 18,5 кг. Брикеты были обмотаны скотчем и связаны между собой шпагатом.За сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров Бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.1 КоАП РФ.Сигареты изъяты. Проводится административное расследование.Фото: Бурятская таможня