Общество 28.03.2022 в 10:27

Улан-Удэ готовится к паводку

В левобережной части города восстанавливают и укрепляют береговые линии
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Текст: Номер один
Улан-Удэ готовится к паводку
В Улан-Удэ продолжается масштабная работа по предупреждению паводка. Проведена ревизия электросетевого хозяйства, отрабатываются вопросы по организации эвакуации жителей, устройству пунктов временного размещения, обеспечения запаса материально-технических, продовольственных и иных средств. В ближайшее время запланированы крупные учения для отработки действий, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Эти вопросы обсуждались  на коллегии администрации Советского района. В ней приняли участие представители прокуратуры Бурятии, МВД, структурных подразделений администрации города, председатели ДНТ и СНТ Левобережья и др.

«Подготовительная работа идет с ранней весны. Сейчас специалисты восстанавливают и укрепляют береговые линии в СНТ «Черемушки». Затем они переедут в СНТ «Весна». В ноябре прошлого года была отсыпана береговая линия вдоль ул. Ольхонская. Совместно с представителями Комитета по управлению имуществом и землепользованию отслеживали точки с максимальным выходом воды на Левобережье», – рассказал Евгений Алексеев, заместитель руководителя по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района.

В настоящее время межведомственная комиссия обследует и проверяет пункты временного размещения. Дополнительный пункт будет организован в здании новой школы на ул. Автотранспортная.

Сотрудники филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» проверили 127 электроустановок на Левом берегу, которые находятся в зоне затопления.

«Делаем замеры. Порядок действий утвержден, есть приказ по предприятию, назначены ответственные лица, аварийный запас сформирован. В прошлом году мы подняли две подстанции на 40-60 см. Провели ревизию: поднятие подстанций и укрепление опор не требуется», – отметил директор ГЭС (филиал «Россети Сибирь»,  «Бурятэнерго») Сергей Стариков.

В прошлом году в СНТ «Весна» вода вышла по трем участкам.

«Если нынче вода придет, то пострадают те же участки. Из-за них и другие. Просим, пока вода не поднялась, укрепить протоку. Грунт пока твердый нужен экскаватор», – сообщил председатель СНТ «Весна» Виктор Пасечный.

К отсыпке одного из трех затопляемых участков в СНТ «Весна» Комбинат по благоустройству перейдет сразу после окончания берегоукрепления по улице Поперечная.

«В ДНТ и СНТ мы столкнулись с тем, что большегрузная техника не всегда может пройти по улицам. К примеру, как в «Сибиряке». Просим председателей начать работу со своими жителями, уточнить, у кого есть проблемы с вывозом имущества, одиноко проживающие пенсионеры, лежачие», – отметил заместитель начальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.

Напомним, в январе 2022 года режим «Повышенная готовность» был введен из-за роста наледных образований на ручье Байдонов ключ в мкрн Забайкальском, ручьях на Верхней Березовке, мкрн Мостовой и Дивизионный. В марте мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение о расширении зоны реагирования режима «Повышенная готовность». В зону также попала протока Степная.
По данным Управления по ЧС, в период возможного паводка в зону подтопления могут попасть 1200 домовладений. Практически в каждом имеется домашнее животное.

Фото: ulan-ude-info.ru


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