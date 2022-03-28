Незаконную перепланировку обнаружили в одной из квартир Улан-Удэ

«Нанимателю выдано предписание по устранению нарушения о приведения помещения в соответствие с техническим паспортом, либо согласовать перепланировку с органом местного самоуправления. Предписание находится на контроле» - отметили в Управлении.

Специалисты городской жилинспекции в одной из многоэтажек по улице Солнечная обнаружили нарушения в одной из квартир. Наниматель муниципальной квартиры из общего коридора пристроил жилую комнату – спальню. Нарушитель должен либо снести перепланировку, либо согласовать ее с органом местного самоуправления, сообщает Управление муниципальной жилищной инспекции администрации г. Улан-Удэ.Такая планировка не соответствует техническому паспорту. У нанимателя отсутствуют разрешающие документы. Это нарушения Федерального закона.Отметим, проверка проведена в связи с изменениями с 1 января 2022 г. ст. 20 Жилищного кодекса РФ, согласно которым проверки в отношении муниципального фонда являются предметом муниципального жилищного надзора.