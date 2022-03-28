В Бурятии задержаны супруги-угонщики

В полицию поселка Онохой Заиграевского района Бурятии поступила информация о том, что неизвестные завладели автомобилем и скрылись в неустановленном направлении. Ориентировка на розыск угнанную «Тойотц» была передана всем патрульным нарядам, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе несения службы сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что угнанный автомобиль замечен возле автозаправочного комплекса села Турунтаево Прибайкальского района. Правоохранители в ходе непродолжительного преследования заблокировали угнанный автомобиль и задержали подозреваемых.Задержанные, 26-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Онохоя, доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном и рассказали, что во время совместного застолья воспользовались моментом и совершили хищение автомобиля своего знакомого. Их захотелось съездить в Курумканский район.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия