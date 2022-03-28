Общество 28.03.2022 в 11:11

В Бурятии задержаны супруги-угонщики

Росгвардейцы нашли их в Прибайкалье, куда они успели доехать из Онохоя

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Текст: Номер один
В Бурятии задержаны супруги-угонщики
В полицию поселка Онохой Заиграевского района Бурятии поступила информация о том, что неизвестные завладели автомобилем и скрылись в неустановленном направлении. Ориентировка на розыск угнанную «Тойотц» была передана всем патрульным нарядам, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В ходе несения службы сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что угнанный автомобиль замечен возле автозаправочного комплекса села Турунтаево Прибайкальского района. Правоохранители в ходе непродолжительного преследования заблокировали угнанный автомобиль и задержали подозреваемых.

Задержанные, 26-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Онохоя,  доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном и рассказали, что во время совместного застолья воспользовались моментом и совершили хищение автомобиля своего знакомого. Их захотелось съездить в Курумканский район.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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преступность угон задержание

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