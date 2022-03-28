Общество 28.03.2022 в 11:24

Игорь Шутенков: До конца года в Улан-Удэ будут построены четыре новые школы на 1414 мест

В ближайшие дни начнутся подготовительные работы на участках
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Текст: Эльвира Долговых
Игорь Шутенков: До конца года в Улан-Удэ будут построены четыре новые школы на 1414 мест
пресс-служба администрации Улан-Удэ
В воскресенье мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с Главой Бурятии Алексеем Цыденовым проверили готовность мест и подрядчиков для строительства четырех новых школ в Улан-Удэ по проекту ВЭБ.РФ, ООО «Прошкола».



В июне прошлого года Глава Бурятии Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Бурятия вошла в число десяти первых пилотных регионов страны, которая будет строить в формате государственно-частного партнерства 10 школ в Улан-Удэ, Иволгинском и Тарбагатайском районах. В том числе и четыре школы в нашем городе: в 102 мкрн на 450 мест, в 103 мкрн на 354 места, рядом со школой №19 на 250 мест, в мкрн в мкрн Забайкальский на 360 мест.

«В ближайшие дни начнутся подготовительные работы на участках: очистка, планировка, ограждение территорий, подготовка площадки под устройство инженерных сетей. Школы будут строится по проектам, включенным в федеральный реестр для повторного использования как экономически эффективные»

- отметил мэр Улан-Удэ.

На строительство школ заключены договоры генерального подряда между ООО «ПроШкола» и ООО «Регион Строй» (школы в мкрн Забайкальский и по ул. Жердева), ООО «Байкалсити» (школа в 102 мкрн) и ООО «СК Спецстрой» (школа в 103 мкрн).



Строительство школ должно быть завершено к концу 2022 года. Новые школы очень нужны, так как близлежащие школы сильно переуплотнены, к примеру, в мкрн Забайкальский за последние годы появились 45 кварталов ДНТ «Тепличный», 15 улиц на ДНТ «Первое поле», были построены 12 ДНТ и СНТ. В школе №19 на ул. Жердева коэффициент переуплотнения составляет 2,5, есть риск перехода школы на 3-ю смену. В 102 мкрн необходимость строительства новой школы обоснована тем, что здесь функционирует только МАОУ «Прогимназия» в которой обучаются 323 учащихся начальных классов, а школа №63 очень сильно переуплотнена. Новая школа снизит нагрузку на школу № 63 путём перехода в новое здание 150 учащихся 102 микрорайона. Строительство школы в 103 мкрн необходимо для МАОУ «Средняя школа социальной адаптации для детей-инвалидов № 60» в связи с аварийным состоянием зданием школы по ул. Ленина.



За три года в Улан-Удэ построено пять новых школ и сегодня открывает свои двери самая большая школа в Бурятии – №8 на ул. Автотранспортная.
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