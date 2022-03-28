Общество 28.03.2022 в 12:20

В Улан-Удэ благоустроят дворы

Жители четырех дворов на округе №16 улучшат территории 


A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ благоустроят дворы


  В Народном Хурале подвели итоги конкурса «Мой двор – территория уюта». Этот конкурс проводится второй год подряд по инициативе депутата Народного Хурала Татьяны Мантатовой. Участие приняли представители 14 дворов.

- Отрадно, что конкурс проводим уже во второй раз. Мы немного переживали, получим ли такой отклик, как в прошлом году. К нашей радости, мы получили даже больше заявок, чем годом ранее и проголосовавших тоже стало больше. Благодарю вас, уважаемые жители, за активную жизненную позицию. Задача конкурса состоит в том, чтобы сделать дворы уютными. Такими они становятся благодаря вам, с учетом ваших пожеланий, вашего мнения, - обратилась к победителям конкурса депутат Татьяна Мантатова.

Отметим, участвовать в конкурсе могли жители округа №16. Общий призовой фонд составлял четыре млн рублей.

Конкурс проходил в три этапа. Первый – сбор заявок, их пришло 14. Второй этап – голосование. Поддержать понравившийся проект можно было онлайн, свой выбор сделали 8197 человек. По итогам голосования экспертная комиссия выявила три заявки, набравшие наибольшее количество голосов. Не смогли оставить без внимания и четвертую заявку жителей по ул. Шумяцкого, д. 20, которую также поддержало немало людей.

24 марта итоги конкурса подвели на заседании экспертной комиссии. В процессе обсуждения было решено увеличить призовой фонд до 5 млн 50 тыс руб.

Лидером голосования в итоге стали дома по ул. Краснофлотская, 16 и 20. Их поддержало 2010 человек. Жители этих домов хотят демонтировать старые МАФы и поставить новую детскую спортивную площадку. На это им выделяется два млн рублей.

- У нас во дворе в прошлом году был сделан тротуар, а сейчас появится и детская площадка. Благодарю вас, Татьяна Евгеньевна, не только за выделенные деньги и за то, что у нас будет хороший, красивый двор, но и за полученный драйв. О конкурсе мы узнали от руководителя нашей управляющей компании. За эту площадку бились два года. У нас была установлена только одна детская горка в 2017 году, а все остальное стояло с 1972 года, с момента постройки дома и выглядело не только не эстетично, но и было опасно для детей. На выигранные деньги планируем сделать игровую зону для малышей и для подростков. Старые карусели демонтируем, поставим новые. В наших дворах живет много детей, а поскольку наши дома стоят возле 56 школы, через наш двор идут ученики из других домов, поэтому важно, чтобы было комфортно школьникам всех возрастов. Сейчас у нас есть воркаут, появятся еще новые тренажеры, скамья для пресса и крепость,- рассказывает Анна Белоус, победитель конкурса.

Второе место занял двор по ул. Краснофлотская, 12. Этот проект поддержало 1900 горожан. В этом дворе задумано сделать многое: асфальтирование, парковку, детскую площадку и освещение территории. Пока решили остановиться на освещении и детской площадке. Со временем реализуют и другие планы. На реализацию своих идей жители получили 1,4 млн.

Третье место занял двор по пр. Строителей, 62 и 62а. На 1,3 млн рублей здесь планируют установить волейбольно-баскетбольную площадку.

Жители двора по ул.Шумяцкого, 20 получат 350 тысяч рублей на детскую площадку.

Администрация Октябрьского района также решила поддержать победителей: им бесплатно выделят саженцы рябины, клена и сибирской яблони.

- Такой конкурс привлекает собственников, люди занимают активную позицию и несут ответственность за свой дом и двор. В прошлом году наш дом по Тобольской, 73 занял первое место. Члены комиссии отметили, что поставленную задачу мы выполнили. В этом году решили выставить на конкурс ул. Краснофлотскую, 12. Через двор проходит большое количество людей. Кто-то идет в парк, кто-то на остановку, в школу. Задумки были большие, основная работа по асфальтированию двора будет включаться в госпрограмму. Подрядчик придет уже в понедельник, будем смотреть, с чего начать, - рассказал представитель управляющей компании.

По словам автора идеи конкурса Татьяны Мантатовой, открытость конкурса, вовлеченность населения и совместное определение победителей, положительно сказываются на результатах работ: жильцы помогают красить, участвовать в озеленении дворов и тщательно берегут детские площадки.

Теги
Народный Хурал дворы благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ благоустроят дворы
28.03.2022 в 12:20
В Улан-Удэ ищут осквернителей Вечного огня
28.03.2022 в 12:12
Системообразующим предприятиям в ДФО предоставят льготное финансирование
28.03.2022 в 12:12
Турнир «Памяти воинов - афганцев» прошел в Улан-Удэ
28.03.2022 в 12:09
Игорь Шутенков: До конца года в Улан-Удэ будут построены четыре новые школы на 1414 мест
28.03.2022 в 11:24
В Бурятии задержаны супруги-угонщики
28.03.2022 в 11:11
В Бурятии сбили 11-летнего велосипедиста
28.03.2022 в 11:00
В Улан-Удэ пьяная женщина отметила день рождения тройным ДТП
28.03.2022 в 10:51
В Бурятии пьяные кижингинцы удивили сотрудников ГИБДД
28.03.2022 в 10:35
Улан-Удэ готовится к паводку
28.03.2022 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Системообразующим предприятиям в ДФО предоставят льготное финансирование
В Бурятии в федеральный перечень системообразующих включено  около 50 предприятий
28.03.2022 в 12:12
Игорь Шутенков: До конца года в Улан-Удэ будут построены четыре новые школы на 1414 мест
В ближайшие дни начнутся подготовительные работы на участках
28.03.2022 в 11:24
В Бурятии задержаны супруги-угонщики
Росгвардейцы нашли их в Прибайкалье, куда они успели доехать из Онохоя

28.03.2022 в 11:11
Улан-Удэ готовится к паводку
В левобережной части города восстанавливают и укрепляют береговые линии
28.03.2022 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru