На Байкале неизвестный сделал предложение, написав на льду сгоревшими опилками

«Надпись, выложенная из сгоревших опилок, была обнаружена накануне неподалёку от мыса Бурхан на Байкале. Автор послания пока неизвестен, но его поиски уже начались: поступок нарушает действующее природоохранное законодательство, виновнику грозит штраф» - написал автор поста.

Неподалеку от мыса Бурхан неизвестный сгоревшими опилками на льду Байкала написал "выходи за меня". Нарушителя уже ищут. Об этом сообщил анонимный пользователь в соцсетях.В комментариях к публикации пользователи уверены, что кому-то просто нечего делать. Другие же уверены, что ничего страшного романтик не совершил.