Общество 28.03.2022 в 14:16

На Байкале неизвестный сделал предложение, написав на льду сгоревшими опилками

За романтический поступок придется заплатить штраф
A- A+
Текст: Нина Павлова
На Байкале неизвестный сделал предложение, написав на льду сгоревшими опилками
Аноним 03
Неподалеку от мыса Бурхан неизвестный сгоревшими опилками на льду Байкала написал "выходи за меня". Нарушителя уже ищут. Об этом сообщил анонимный пользователь в соцсетях.

«Надпись, выложенная из сгоревших опилок, была обнаружена накануне неподалёку от мыса Бурхан на Байкале. Автор послания пока неизвестен, но его поиски уже начались: поступок нарушает действующее природоохранное законодательство, виновнику грозит штраф»

- написал автор поста.

В комментариях к публикации пользователи уверены, что кому-то просто нечего делать. Другие же уверены, что ничего страшного романтик не совершил.
Теги
Байкал

Все новости

В Улан-Удэ пропавшая женщина сама вернулась домой
28.03.2022 в 15:39
В Улан-Удэ задержали грабителя
28.03.2022 в 15:34
В 2022 году в Улан-Удэ реализуют 10 социальных проектов для молодежи
28.03.2022 в 15:29
Бурятия занимает второе место в ДФО по числу проблемных объектов дольщиков
28.03.2022 в 14:47
Вооруженный ножом житель Бурятии напал на офис микрозаймов
28.03.2022 в 14:35
На Байкале неизвестный сделал предложение, написав на льду сгоревшими опилками
28.03.2022 в 14:16
В Улан-Удэ благоустроят дворы
28.03.2022 в 12:20
В Улан-Удэ ищут осквернителей Вечного огня
28.03.2022 в 12:12
Системообразующим предприятиям в ДФО предоставят льготное финансирование
28.03.2022 в 12:12
Турнир «Памяти воинов - афганцев» прошел в Улан-Удэ
28.03.2022 в 12:09
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
В 2022 году в Улан-Удэ реализуют 10 социальных проектов для молодежи
Победителей определили по 7 номинациям
28.03.2022 в 15:29
Бурятия занимает второе место в ДФО по числу проблемных объектов дольщиков
Благодаря вмешательству прокуратуры вопрос постепенно решается
28.03.2022 в 14:47
В Улан-Удэ благоустроят дворы

Жители четырех дворов на округе №16 улучшат территории 


28.03.2022 в 12:20
Системообразующим предприятиям в ДФО предоставят льготное финансирование
В Бурятии в федеральный перечень системообразующих включено  около 50 предприятий
28.03.2022 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru