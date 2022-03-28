Общество 28.03.2022 в 14:16
На Байкале неизвестный сделал предложение, написав на льду сгоревшими опилками
За романтический поступок придется заплатить штраф
Текст: Нина Павлова
Неподалеку от мыса Бурхан неизвестный сгоревшими опилками на льду Байкала написал "выходи за меня". Нарушителя уже ищут. Об этом сообщил анонимный пользователь в соцсетях.
В комментариях к публикации пользователи уверены, что кому-то просто нечего делать. Другие же уверены, что ничего страшного романтик не совершил.
«Надпись, выложенная из сгоревших опилок, была обнаружена накануне неподалёку от мыса Бурхан на Байкале. Автор послания пока неизвестен, но его поиски уже начались: поступок нарушает действующее природоохранное законодательство, виновнику грозит штраф»- написал автор поста.
В комментариях к публикации пользователи уверены, что кому-то просто нечего делать. Другие же уверены, что ничего страшного романтик не совершил.
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