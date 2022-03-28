Бурятия занимает второе место в ДФО по числу проблемных объектов дольщиков

На Дальнем Востоке в результате принятых прокуратурой мер реагирования число проблемных объектов долевого строительства за последние два года сократилось более чем в 2 раза (с 110 до 51). В прошедшем году введен в эксплуатацию 21 проблемный долгострой в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, восстановлены права 1160 человек, сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.Из Единого реестра проблемных объектов исключено 8 домов в связи с завершением компенсационных выплат 299 гражданам в размере 546 млн. рублей в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Амурской области.Для восстановления нарушенных прав граждан по результатам прокурорского вмешательства в округе активизирована работа по достройке объектов, строительство которых начато в 2013-2015 годах и не завершено по причине банкротства застройщиков. Для этого используется механизм и потенциал Фонда поддержки обманутых дольщиков.Ряд объектов исключен из реестра после внесенных по инициативе Генпрокуратуры изменений в законодательство, предусматривающих дополнительные основания для исключения недостроев, возводимых без участия граждан, из Единого реестра проблемных объектов.Сейчас наибольшее число недостроенных проблемных объектов значится в Хабаровском крае – 18, Бурятии – 12, Приморском крае – 8, Республике Саха (Якутия) – 6. Также долгострои имеются в Забайкальском крае – 4, Амурской области – 2, Еврейской автономной области – 1.«Всего в деятельности органов власти и местного самоуправления, контроля и застройщиков вскрыто свыше 800 нарушений закона. По инициативе прокуратуры к дисциплинарной и административной ответственности за нарушения законодательства в сфере долевого строительства, в том числе нарушение условий договоров долевого участия привлечено 216 лиц. Возбуждено 5 уголовных дел», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»