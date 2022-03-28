В 2022 году в Улан-Удэ реализуют 10 социальных проектов для молодежи

В столице Бурятии подвели итоги городского конкурса социальных проектов для молодежи «Добрые дела – любимому городу», проводимого Комитетом по социальной и молодежной политике.По итогам рассмотрения заявок комиссия определила 10 победителей, с которыми заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на общую сумму 1,5 млн рублей из муниципального бюджета.Победителями стали ТРК «Ариг Ус» - проект «Путь к Победе», молодежный коллектив студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры (рук. Копылова К.А.) - проект «Каравай дружбы»; Бурятское региональное отделение ВДМОД «Волонтерская рота Боевого Братства» - проект «Город трудовой доблести», молодежный коллектив студентов Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (рук. Михайлова В.Н.) - проект «Азбука финансовой грамотности», молодежный коллектив студентов Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (рук. Никитина В.А.), проект «Улан-Удэ - безопасная акватория», «Российский союз молодежи» - проект «Навигатор», Городская ассоциация «Семья» - проект «Мы с Вами», молодежный коллектив студентов Бурятского государственного университета (рук. Михалев А.А.) - проект «Солидарность поколений», ИП Бурмакин И.А. - проект «Улан-Удэ – город здоровья», ИП Выборова А.А. - проект «Красивая профессия в ваших руках».Победителей определили по 7 номинациям: «Содействие развитию молодежного предпринимательства», «Развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи», «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности и молодежного самоуправления», «Пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи», «Профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодежи», «Профориентация, самоопределение молодежи, поддержка молодых специалистов», "Создание и развитие деятельности студенческих (молодежных) отрядов".