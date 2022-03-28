Когда не нужен нотариус

Без подписи.

— Такие случаи есть., это продажа недвижимости без несовершеннолетних собственников.По общему правилу договор купли­-продажи недвижимого имущества граждане могут подписать без участия нотариуса. Например:— продается квартира, дом, земельный участок, гараж, которые принадлежат единственному собственнику, полностью дееспособному,— объект недвижимости принадлежит в долях нескольким собственникам (совершеннолетним), и они все вместе продают его, одновременно передавая свою долю,— муж или жена продает жилье, являющееся совместной собственностью супругов, с согласия второго супруга,— недвижимость продается в кредит, с заключением ипотечного договора.Простой письменный договор не уступает по своей юридической силе нотариальному.Правда, без обращения обеих сторон договора в МФЦ для государственной регистрации перехода права собственности с продавца на покупателя обойтись не удастся.Нотариальное удостоверение договора (под угрозой недействительности сделки) требуется сейчас в двух случаях:— если продается не вся недвижимость, а только доля в ней. При этом для покупки земельного участка сельхозназначения сделано исключение: Верховный суд РФ подтвердил, что продажу доли в участке, предоставленном в порядке приватизации сельхоз­угодий, можно оформить без нотариуса — определение № 304­КГ18–22555;— продается объект, которым владеет несовершеннолетний либо ограниченно дееспособный гражданин (ст. 54 Закона № 218­ФЗ)., выделение долей в жилье с материнским капиталом.Использование средств МСК для покупки дома или квартиры возлагает на владельца сертификата обязательство выделить доли в жилом помещении всем членам семьи. При этом закон не требует нотариальной формы для соглашения о разделе недвижимости на доли.Согласно разъяснениям Мин­юста (Письмо от 15.07.2020 № 12/79244­МБ), заверить этот документ у нотариуса придется только в одном случае: если он меняет режим совместной собственности супругов на долевую (в той части, в которой жилье покупалось на общие средства супругов. Например:— если квартира куплена в браке на средства МСК (условно, за 3 млн рублей общих денег семьи и 500 тыс. рублей — МСК), и в соглашении выделяются доли мужу, жене и двум детям только пропорционально сумме МСК — то есть по 1/24 каждому — такое соглашение не нужно удостоверять у нотариуса (так как остальная часть квартиры остается совместной собственностью супругов),— а если в аналогичной ситуации выделяются доли во всей квартире (по 1/4 мужу, жене и детям), это соглашение должно быть нотариальным (так как квартира переходит в долевую собственность супругов и здесь есть элемент брачного договора)., раздел квартиры в новостройке.Соглашение о разделе квартиры в строящемся доме между бывшими супругами не требует нотариального удостоверения.Верховный суд РФ, разбирая спор между Росреестром и гражданами, которые после развода подписали соглашение, что квартира принадлежит им в равных долях, не усмотрел здесь признаков брачного договора и применил общие правила — что дополнительное соглашение должно заключаться в той же форме, что и основной договор (ВС РФ, определение № 6­КАД20–4­К2).