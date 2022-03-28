Общество 28.03.2022 в 16:14

Когда не нужен нотариус

В каких случаях можно обойтись без участия юриста
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Текст: Номер один
Когда не нужен нотариус
«Услуги нотариусов опять подорожали. В каких случаях можно обойтись без участия нотариуса?»
Без подписи.

Отвечает юрист Ирина Сивакова:

— Такие случаи есть.

Во­-первых, это продажа недвижимости без несовершеннолетних собственников.

По общему правилу договор купли­-продажи недвижимого имущества граждане могут подписать без участия нотариуса. Например:

— продается квартира, дом, земельный участок, гараж, которые принадлежат единственному собственнику, полностью дееспособному,

— объект недвижимости принадлежит в долях нескольким собственникам (совершеннолетним), и они все вместе продают его, одновременно передавая свою долю,

— муж или жена продает жилье, являющееся совместной собственностью супругов, с согласия второго супруга,

— недвижимость продается в кредит, с заключением ипотечного договора.

Простой письменный договор не уступает по своей юридической силе нотариальному.

Правда, без обращения обеих сторон договора в МФЦ для государственной регистрации перехода права собственности с продавца на покупателя обойтись не удастся.

Нотариальное удостоверение договора (под угрозой недействительности сделки) требуется сейчас в двух случаях:

— если продается не вся недвижимость, а только доля в ней. При этом для покупки земельного участка сельхозназначения сделано исключение: Верховный суд РФ подтвердил, что продажу доли в участке, предоставленном в порядке приватизации сельхоз­угодий, можно оформить без нотариуса — определение № 304­КГ18–22555;

— продается объект, которым владеет несовершеннолетний либо ограниченно дееспособный гражданин (ст. 54 Закона № 218­ФЗ).

Во-­вторых, выделение долей в жилье с материнским капиталом.

Использование средств МСК для покупки дома или квартиры возлагает на владельца сертификата обязательство выделить доли в жилом помещении всем членам семьи. При этом закон не требует нотариальной формы для соглашения о разделе недвижимости на доли.

Согласно разъяснениям Мин­юста (Письмо от 15.07.2020 № 12/79244­МБ), заверить этот документ у нотариуса придется только в одном случае: если он меняет режим совместной собственности супругов на долевую (в той части, в которой жилье покупалось на общие средства супругов. Например:

— если квартира куплена в браке на средства МСК (условно, за 3 млн рублей общих денег семьи и 500 тыс. рублей — МСК), и в соглашении выделяются доли мужу, жене и двум детям только пропорционально сумме МСК — то есть по 1/24 каждому — такое соглашение не нужно удостоверять у нотариуса (так как остальная часть квартиры остается совместной собственностью супругов),

— а если в аналогичной ситуации выделяются доли во всей квартире (по 1/4 мужу, жене и детям), это соглашение должно быть нотариальным (так как квартира переходит в долевую собственность супругов и здесь есть элемент брачного договора).

В­-третьих, раздел квартиры в новостройке.

Соглашение о разделе квартиры в строящемся доме между бывшими супругами не требует нотариального удостоверения.

Верховный суд РФ, разбирая спор между Росреестром и гражданами, которые после развода подписали соглашение, что квартира принадлежит им в равных долях, не усмотрел здесь признаков брачного договора и применил общие правила — что дополнительное соглашение должно заключаться в той же форме, что и основной договор (ВС РФ, определение № 6­КАД20–4­К2).
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