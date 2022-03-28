Три человека пострадали в результате ДТП на Байкале

Спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда 26 марта поступила информация о том, что на девятом километре ледовой переправы Куркут – Иркутская губа вездеход «Трэкол» совершил наезд на легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. В результате происшествия трое иркутян, находящиеся в автомобиле, получили различные травмы. В вездеходе были туристы, одиннадцать человек, они не пострадали, сообщили в пресс-службе БПСО.«За последний месяц это уже третий случай столкновения транспортных средств на льду в районе Малого моря. Во всех случаях причина – невнимательность одного из водителей. В некоторых случаях причина аварии – неправомерное использование водителями автотранспорта ледовых дорог, предназначенных для судов на воздушной подушке и вездеходов», – прокомментировал спасатель 1 класса Сахюртинского ПСП БПСО Валерий Корнилов.Спасатели оказали пострадавшим с травмами спины и головы первую помощь и передали бригаде врачей.Фото: БПСО