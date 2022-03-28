Общество 28.03.2022 в 16:14

Три человека пострадали в результате ДТП на Байкале

Вездеход «Трэкол» совершил наезд на легковой автомобиль Volkswagen Tiguan
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Текст: Номер один
Три человека пострадали в результате ДТП на Байкале
Спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда 26 марта поступила информация  о том, что на девятом километре ледовой переправы Куркут – Иркутская губа вездеход «Трэкол» совершил наезд на легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. В результате происшествия трое иркутян, находящиеся в автомобиле, получили различные травмы. В вездеходе были туристы, одиннадцать человек, они не пострадали, сообщили в пресс-службе БПСО.

«За последний месяц это уже третий случай столкновения транспортных средств на льду в районе Малого моря. Во всех случаях причина – невнимательность одного из водителей. В некоторых случаях причина аварии – неправомерное использование водителями автотранспорта ледовых дорог, предназначенных для судов на воздушной подушке и вездеходов», – прокомментировал спасатель 1 класса Сахюртинского ПСП БПСО Валерий Корнилов.

Спасатели оказали пострадавшим  с травмами спины и головы первую помощь и передали бригаде врачей.

Фото: БПСО
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