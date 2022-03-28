В Забайкалье начались лесные пожары

Несколько часов понадобилось лесным пожарным, чтобы локализовать два пожара, зарегистрированных 27 марта в Читинском районе Забайкалья, сообщает официальный портал региона.«Два очага возгорания обнаружили одновременно в 17:00 на площади 5 и 10 гектаров на землях лесного фонда. Оперативно на место выехали сотрудники лесной охраны и «Забайкаллесхоза». Через несколько часов им удалось их локализовать возгорания, а утром 28 марта уже ликвидировать», - уточнили в отделе охраны и защиты леса регионального минприроды.Отметим, что с начала пожароопасного сезона на территории Забайкалья зарегистрировано восемь пожаров на площади 301,3 гектара.Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды с 26 марта на территории 17 муниципальных образований Забайкалья введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.С 26 марта особый противопожарный режим введен в Агинском, Акшинском, Александрово-Заводском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском , Калганском , Краснокаменском , Кыринском, Могойтуйском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Улётовском, Читинском районах, а также в Приаргунском муниципальном округе и в городском округе «Поселок Агинское».В связи с введением режима принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан будет наложен штраф до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч. Кроме того, с виновных лиц будет взыскан ущерб, причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров.Фото: министерство природных ресурсов Забайкалья